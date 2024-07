Майк Джонсън избухна. Иска незабавна оставка на Байдън

Председател на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън призова президента Джо Байдън незабавно да подаде оставка.

По думите на Джонсън, ако Байдън не е готов да участва в президентските избори, той не е годен и да служи като държавен глава.

Официално! Байдън се отказа от надпреварата за Белия дом (ОБНОВЕНА)

"Той трябва да подаде оставка незабавно. 5 ноември няма да дойде достатъчно скоро", написа Джонсън в социалната мрежа X.

At this unprecedented juncture in American history, we must be clear about what just happened. The Democrat Party forced the Democrat nominee off the ballot, just over 100 days before the election.



Having invalidated the votes of more than 14 million Americans who selected Joe…