Има ли неочаквано възникнало напрежение в Кремъл?

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли спекулациите за разрив между руския външен министър Сергей Лавров и президента Владимир Путин.

Фокусът падна върху Лавров след провала на дългоочакваната среща на върха между руския лидер и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Срещата, която трябваше да се проведе в Будапеща, беше отложена. Твърди се, че Сергей Лавров е отказал да се отстъпи от твърдата си позиция по отношение на Украйна по време на разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Слуховете се разпространиха, след като 76-годишният, който ръководи външното министерство на страната повече от 20 години, не се яви на заседание на Съвета за сигурност на Русия в сряда.

Песков заяви, че подобни предположения „не отговарят на реалността“ и че Лавров остава фокусиран върху задълженията си на външен министър, пише Independent.

През 2024 година Путин смени много министри в изпълнителната власт на Русия. Сергей Лавров запази поста си, но други „другари“ изпаднаха в немилост.

Тогава дългогодишният министър на отбраната на Руската федерация Сергей Шойгу се раздели с поста си. Руският президент сложи за министър на отбраната Андрей Белоусов.

