Едноокият терорист! Кой разпореди войната срещу Израел

Всичко започна със зловещ глас, нареждащ на стотици терористи от Хамас да предприемат най-кръвожадното нападение срещу Израел от 50 години насам. В събота бяха убити повече от 800 израелци, стотици бяха взети в плен.

Зловещият глас, излъчен до бойци в Газа, принадлежи на едноокия терористичен бос Мохамед Дейф, 58-годишен, който от години е трън в очите на Израел, въпреки няколкото опита за убийство, съобщава „Мейл онлайн“, цитирана от БГНЕС.

Тази страховита фигура си проправи път нагоре в редиците на Хамас и по някакъв начин оцеля при пет опита за убийство, при които бяха отнесени двата му крака и ръка, а жена му и двете му деца бяха убити. И сега Дейф, който преди това е бил майстор на бомби, е организирал внимателно планирано и смъртоносно нападение срещу Израел, което изненада МОСАД и израелските официални лица. Той нареди на екстремистите да използват експлозиви и булдозери, за да пробият оградите около Газа и да пропуснат стотици главорези.

Дейф идва сякаш от нищото. Той е роден в бежанския лагер Хан Юнис през 1965 г., когато Газа беше под египетски контрол, но успява да се издигне в редиците на Хамас, за да започне атаката в събота, най-дръзката и смъртоносна досега.

Способността му да оцелява при безброй опити за убийство и да надхитри израелската армия, докато нарежда избиването на цивилни и войници, го превърна в нещо като герой сред палестинските бойци.

„Дори преди това Дейф получи статута едва ли не на свещена личност, много уважаван както в Хамас, така и от палестинците“, каза Мхаймар Абусада, професор по политика в университета Ал-Азхар в Газа, пред Financial Times.

„Това е денят на най-голямата битка за прекратяване на последната окупация на земята“, каза военният командир на Хамас Мохамад Дейф в събота, обявявайки началото на операцията в предаване по медиите на Хамас и призовавайки палестинците навсякъде да се бият.

„Последната му атака срещу Израел, в мащаб, невиждан от 50 години, ще го превърне в митична фигура, в нещо като „бог за младите“, каза Абусада.

„Така че врагът да разбере, че вече не може да се наслаждава, без да му бъде потърсена сметка“, добави Дейф във видеото, където не се вижда лицето му. Години наред Дейф остава в сянка и избягва опитите на Израел да го убие в продължение на повече от две десетилетия - въпреки че е останал парализиран, в резултат на опитите за убийство.

Има само две известни изображения на Дейф, включително 30-годишна снимка за лична карта, публикувана от Израел, по която дори в Газа само шепа хора биха го разпознали.

Всъщност неговото бойно име „Гостът“ се смята за препратка към практиката палестински бойци да прекарват всяка нощ в имота на различен симпатизант, за да останат далеч от полезрението на израелското разузнаване.

Миналото му е изпълнено с бомбени атентати и избиването на стотици невинни цивилни. Дейф, като командир на военното крило на Хамас Бригадите Касам, нареди терористични атаки, включително бомбени атентати в автобуси в Израел, които убиха стотици.

В резултат на това Дейф, известен също като Абу Халед, е най-търсената цел на Израел в Газа. Израел се е опитвал да го убие пет пъти - през 2001, 2002, 2006, 2014 г. и последно през май 2021 г.

Дейф успява да се измъкне невредим от последните въздушни удари - но по-ранните атаки го оставиха без око, костваха му двата крака и една ръка и убиха жена му и двете му деца.

Зловещата фигура е описана от онези, които го познават, като тих и интензивен човек, който не се интересува от исторически съперничества в палестинските фракции. Вместо това той иска завинаги да промени израелско-арабския конфликт, използвайки насилие на всяка крачка.

