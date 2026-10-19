Завръщане. Ясна ли е голямата дата за ЦСКА ОБНОВЕНА

Ще посрещне ли ЦСКА съперник на стадион "Българска армия" през месец октомври? Това става ясно най-късно в сряда, твърди Спортал. Армейците ще обявят тогава дали първото домакинство на новопостроения стадион ще е срещу Славия. По програма двата отбора трябва да се изправят един срещу друг на 30 октомври (петък).

Червените правят всичко възможно да приемат белите на бижуто в Борисовата градина, но към момента не е сигурно на 100%, че плановете ще се осъществят.

Въпреки че новото съоръжение вече изглежда напълно завършено, преди официалното му откриване предстоят задължителни технически проверки и изпитания на системите за безопасност. Именно финалните тестове засега възпрепятстват обявяването на конкретна дата за първия домакински мач на "червените" в обновения им дом.

Преди това ЦСКА трябва да се изправи срещу Лудогорец на 26 октомври в двубой от 12-ия кръг на първенството. Все още няма окончателно решение дали столичният клуб ще се възползва от възможността да поиска отлагане на срещата.

Ако сблъсъкът с разградчани се проведе по график, той със сигурност няма да бъде на "Българска армия", а на Националния стадион "Васил Левски".

Така 30 октомври се очертава като ключовата дата за историческото завръщане на ЦСКА на "Българска армия". Дали "червените" ще посрещнат Славия на обновения си стадион, ще зависи от успешното приключване на всички технически проверки и получаването на необходимите разрешения.