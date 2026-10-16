Гол, пропусната победа и първа точка. Левски с драматична вечер в Лига Европа

Левски спечели първата си точка в основната фаза на Лига Европа, след като завърши 1:1 при гостуването си на НЕК Ниймеген в Нидерландия. Българският шампион изигра много силно първо полувреме и поведе с гол на Рейналдо, но след почивката допусна изравняване след груба грешка на вратаря Светослав Вуцов.

В заключителните минути „сините“ имаха възможност отново да излязат напред, но и домакините пропуснаха отлични положения за победа. Така двата отбора записаха първите си точки в турнира след оспорван и изпълнен с напрежение двубой.

Левски поведе след отлично първо полувреме

Домакините, които играеха първия си европейски мач на собствен стадион от 2009 година насам, започнаха активно и още в началните минути създадоха няколко опасни атаки. В 13-ата минута капитанът Тджарон Чери стреля с глава, но Светослав Вуцов изби с една ръка, а при добавката Лебретон прати топката над вратата.

Левски постепенно успя да ограничи натиска и започна да организира опасни контраатаки. В 18-ата минута Евертон Бала изпрати топката в мрежата на НЕК, но попадението беше отменено заради засада на Сержиньо при развитието на атаката.

Българският шампион продължи да играе организирано, като използваше всяка възможност за бързо преминаване в нападение. Рейналдо на няколко пъти се озова в удобни позиции, но не успя да завърши атаките с точен удар.

Добрата игра на „сините“ все пак даде резултат преди почивката. Светослав Вуцов изпрати дълга топка напред, Рейналдо я овладя на гърди, преодоля защитника Пер Шуурс и остана сам срещу вратаря. Последва прецизен удар до гредата и Левски поведе с 1:0.

Това беше първото попадение на българския шампион в основната фаза на Лига Европа. „Сините“ се оттеглиха на почивката с аванс след много добро тактическо представяне, при което успяха да ограничат силните страни на съперника.

Тежка грешка на Вуцов върна НЕК в мача

След почивката НЕК значително увеличи натиска и започна да създава положение след положение пред българската врата. Още в 46-ата минута Чери стреля неточно, а малко по-късно Лебретон, Тадич и Неяшмич пропуснаха възможности за изравняване.

В тези минути Светослав Вуцов и Кристиан Димитров се намесиха решително и предотвратиха няколко опасности. Левски трудно задържаше топката, но все пак намери възможност за бърза атака, при която Давид Кусо стреля неточно.

В 64-ата минута обаче дойде решаващият момент в двубоя. При опит за разиграване с Марко Груич Вуцов сбърка подаването и изпрати топката право към Тджарон Чери. Капитанът на НЕК се възползва от подаръка и без затруднения реализира в опразнената врата за 1:1.

Попадението даде допълнителен импулс на домакините, които продължиха да атакуват. Само пет минути по-късно Тадич отправи опасен удар с левия крак от границата на наказателното поле, но Вуцов се реваншира с отлично спасяване.

Око-Флекс пропусна шанса да донесе победата

Въпреки сериозния натиск на НЕК Левски успя да създаде отлична възможност отново да поведе в заключителната част на срещата. Рейналдо подаде към резервата Армстронг Око-Флекс, който нахлу в наказателното поле и се озова сам срещу вратаря Гонсало Кретас.

Нападателят опита да прокара топката между краката на стража, но той предвиди намерението му и успя да улови. Това се оказа най-добрата възможност за българския отбор през второто полувреме.

В последните минути домакините отново потърсиха победния гол и бяха много близо до постигането му. В 90-ата минута Бриан Линсен получи възможност да стреля от удобна позиция и насочи топката към гредата, но Светослав Вуцов демонстрира отличен рефлекс и спаси.

Така вратарят на Левски се оказа в центъра на най-важните моменти от срещата. Той изработи първия гол с дългото си подаване към Рейналдо, допусна грешката при изравняването и впоследствие направи две решаващи спасявания.

Следващото изпитание е в Чехия

Равенството остави смесени чувства в лагера на Левски. От една страна, българският шампион може да съжалява за пропуснатата победа след силното първо полувреме, но от друга, имаше трудни моменти след почивката, когато домакините създадоха повече голови положения.

Следващият двубой на „сините“ в Лига Европа е на 22 октомври, когато гостуват на Виктория Пилзен в Чехия. Левски ще се опита да надгради представянето си от Ниймеген и да потърси първата си победа в основната фаза на турнира.