Обяви за 4 януари 2023 г.
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OБЯВИ 04.01.2023 г. сряда
УСЛУГИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
РАЗНИ
0.60лв. 090063067 КАЛИ; код-2 магЛИЛИ; код -3 маг ЦВЕТИ, любовни, https://qsnovidstvo.wixsite.com
ЗАПОЗНАНСТВА
/0.60 лв/ 090363967 –№1/6 ОГЪН КУЧКИ, 090363961 №1/5 за мъжките очи са лудост, www.harderotic.net
090363007 код-1/6 РУСО КОТЕ, ; 090363190 код-5, НИМФОМАНКИ, РАЗВРАТ и страст, www.zapoznaise.net
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