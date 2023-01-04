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Последни новини / Малки обяви

Обяви за 4 януари 2023 г.

От: Гергана Григорова -
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Обяви за 4 януари 2023 г.
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OБЯВИ 04.01.2023 г. сряда

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

РАЗНИ

0.60лв. 090063067 КАЛИ; код-2 магЛИЛИ; код -3 маг ЦВЕТИ, любовни, https://qsnovidstvo.wixsite.com  

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363967 –№1/6 ОГЪН КУЧКИ, 090363961 №1/5 за мъжките очи са лудост, www.harderotic.net

090363007 код-1/6 РУСО КОТЕ, ; 090363190 код-5, НИМФОМАНКИ, РАЗВРАТ и страст, www.zapoznaise.net

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Тагове: Обява

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