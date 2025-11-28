Обяви за 28 ноември 2025 г.

OБЯВИ
УСЛУГИ
БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:
Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.
Кърти, чисти, извозва.
Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.
Транспортни услуги.
Тел. 0888 330 480
ЯСНОВИДСТВО
0.60лв. 090063052 Ясновидство с ЯНА, гледа, познава, 090063064 маг ВИЛИ открива магии, разваля, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home
ЗАПОЗНАНСТВА
/0.60 лв/ 090363968 код 1/6 МОМЕНТАЛЕН оргазъм, на живо 090363961 МРЪСНИЦИ в леглото, www.harderotic.net
090363906 ИСПАНСКИ тип, гореща, дръзка
090363902 НЕОБУЗДАНА палавница, 100%
090363178 МНОГО гореща, жадува за секс
090309053 Yettel, сексапил, освободи задръжките
090363908 НЕЖНО палаво миньонче, чака
090309019 СПОРТНО секси гадже, Yettel
090309040 ГОРЕЩА, жадна за секс, Yettel
090363097 ЧАРОВНИЦА търси необуздан секс партньор
090363195 – ПАЛАВА КАКА, 090363007 код 6 СУПЕР гадже; https://zapoznaise.net
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com