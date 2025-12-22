Малки обяви

Обяви за 22 декември 2025 г.

Малки обяви

Обяви за 22 декември 2025 г.
22 дек 25 | 9:45
314
Никол Симова

OБЯВИ

 

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

ЯСНОВИДСТВО

0.60лв. 090063052 Ясновидство с ЯНА, гледа, познава, 090063064 маг ВИЛИ открива магии, разваля, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

 

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363968 код 1/6 МОМЕНТАЛЕН оргазъм, на живо 090363961 МРЪСНИЦИ в леглото,  www.harderotic.net

090363195 – ПАЛАВА КАКА, 090363007 код 6 СУПЕР гадже; https://zapoznaise.net

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Никол Симова
Още от Малки обяви
Коментирай