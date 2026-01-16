Зимата е в разгара си: какви са тенденциите при алтернативните бездимни продукт

През зимните месеци все повече хора прекарват времето си на закрито, особено в компания с приятели по различни поводи. Често това води до промяна в навиците, включително и сред потребителите на никотинови продукти. През последните години България също не отстъпва на тенденциите в Европа и света, и у нас нараства интересът към бездимните алтернативи на традиционните цигари. Никотиновите паучове например, като глобалния утвърден продукт Velo, или устройствата glo и Vuse, са все по-често неизменна част, и в контекста на зимния сезон.

Тези продукти са по-удобни за употреба в затворени пространства, особено на места, където пушенето на цигари е забранено, тъй като те не изискват горене, не отделят дим, и съответно при употребата им се наблюдава значително редуциране на отделяните токсини спрямо цигарения дим например. Въпреки това експертите подчертават, че никотинът остава пристрастяващо вещество и тези продукти са предназначени само за пълнолетни пушачи или пълнолетни потребители на никотинови продукти.

Зимата също така е период, в който много хора търсят по-дискретни и лесни за използване алтернативни решения. Наша проверка в търговската мрежа у нас показва че, продукти като Velo развиват различни предложения като вкусове и нива на никотин, за да отговорят на разнообразните предпочитания на потребителите.

Намаленият рисков профил спрямо цигарите и удобният начин на ползване на никотиновите паучове, ги прави особено популярни и в редица европейски държави, сред които се откроява Швеция. Там данните сочат, че благодарение на тези продукти, страната е с най-нисък процент на тютюнопушене в ЕС (малко над 5%) и е на прага да се превърна в първата в света страна без тютюнев дим.

Важно е да се отбележи, че независимо от сезона, здравните специалисти препоръчват информираност и предпазливост при употребата на никотинови продукти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com