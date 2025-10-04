Падна най-голямата тайна на Coca-Cola - напитката, която пормени вкусовите предпочитания на целия свят.

Експерт по потребителска информация разкри скрито послание в логото на Coca-Cola, което много хора не са забелязвали досега. Марката Coca-Cola е една от най-разпознаваемите на планетата и това до голяма степен се дължи на емблематичното ѝ лого, пише сайтът на бТВ "Бизнес новините" /businessnovinite.bg/.

Въпреки че компанията пусна нови рецепти и вариации на емблематичната газирана напитка, едно нещо остава непроменено от десетилетия - логото.

Ричард Лау, президент на LOGO.com, каза: „Бизнесът не може да пренебрегне стойността, която едно страхотно лого крие, то е връзката между компанията и потенциалните клиенти и това, което клиентите ще запомнят най-много.“

Оказва се, че има нещо, което действа подсъзнателно на потребителите и това е второто „C“. Смята се, че разширеното „C“ символизира усмивка, която „подсъзнателно“ отразява акцента на Coca-Cola върху щастието и радостта, пише Unilad.

„Това фино послание може да остане незабелязано, но подсъзнателно създава положителна асоциация с марката в съзнанието на потребителите“, добави експертът.

През 1969 г. световноизвестното лого е използвано за първи път, след като ранният рекламодател на марката, Франк Мейсън Робинсън, предлага името Coca-Cola.

„Като част от текущата си програма за иновации, тази есен в Съединените щати компанията планира да пусне на пазара продукт, произведен с американска тръстикова захар, за да разшири продуктовата си гама с търговска марка Coca-Cola“, се казва в прессъобщение на компанията Coca-Cola.

NBC News съобщава, че Coca-Cola обикновено се подслажда с царевичен сироп в САЩ, докато тръстикова захар (новата рецепта) се използва в рецептата, използвана в Мексико и много европейски страни. Въпреки че новината беше приветствана от някои, експерти от индустрията вече заявиха, че промените във формулата на Coca-Cola, специално продавана в САЩ, биха довели до драстични корекции във веригите ѝ за доставки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com