Оперираха родна легенда

Легендарният композитор Стефан Димитров претърпя операция, но успокои своите почитатели, че няма повод за притеснение.

"Оперираха ме, но съм добре. Не е нещо сериозно, ще се възстановя!", сподели той пред "България днес", само месец преди дългоочаквания си концерт на 19 ноември.

Музикантът увери, че до края на седмицата ще е напълно възстановен и ще разкрие повече подробности за състоянието си.

През последните години Димитров рядко е споделял за здравословни проблеми, макар че през зимата на 2024 г. претърпя тежко падане. След инцидента, при който се подхлъзнал на леда пред дома си, композиторът прекарал дни на легло, а за него се грижела вярната му съпруга и сценична половинка Богдана Карадочева.

"Не съм си счупвал нищо. Просто имам контузия на задника, но нищо повече. Имах късмет", каза тогава с чувство за хумор Димитров.

През последните месеци композиторът преживя и професионални разочарования – след разрива с дългогодишния си приятел Васил Найденов. Димитров публично обвини певеца, че си е присвоил заслугите за песента "Там, на завоя", и дори забрани на Кеца да изпълнява някои от хитовете, които е написал за него.

Въпреки напрежението и здравословните изпитания, Стефан Димитров не спира да твори.

На 19 ноември той ще излезе на сцената с концерта „Такъв е животът“, където ще се включат любими имена от българската естрада – Дони, Михаил Белчев, братя Аргирови, Тони Димитрова и други. Специален гост ще бъде и Христо Стоичков, който ще изпълни песента "Българи сме още" – написана специално за него от Димитров.

