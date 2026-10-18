Никол Станкулова призна за убиеца, който ѝ пишел любовни писма

Никол Станкулова се оказа в центъра на стара, но отново разгоряла се история за любовни писма, изпращани до нея от мъж, осъден за убийство. След появата на нови публикации по темата популярната тв синоптичка реши да внесе яснота и да разкаже какво действително помни от случилото се, пише "България днес".

Блондинката признава, че е изненадана от решението на някои медии да припомнят историята точно сега.

"Това беше преди 15 години. Тогава бях още дете, правех първите си стъпки в професията в телевизия ММ. И, честно казано, не помня почти нищо от тази история", обяснява тя. Въпреки изминалото време един детайл се е запечатал в паметта на Никол - писмата били написани върху големи карирани листове.

"Бяха много дълги и подробни", спомня си тя. И по думите ѝ авторът им действително е излежавал присъда за убийство на най-добрия си приятел, извършено с нож.

Станкулова обаче категорично отхвърля появилите се твърдения, че мъжът бил обсебен от нея и настоявал да се срещнат след освобождаването му.

Един от най-любопитните моменти в разказа е, че Никол не е подала сигнал в полицията и не е потърсила съдействие от близките си. Причината, която посочва, е съвсем различна от предположенията до момента в публичното пространство.

"Вероятно защото нещата не са ми се сторили толкова опасни, както ги описват някои медии", обяснява тя. И подчертава, че никога не е имала личен контакт с въпросния мъж и той не я е потърсил след прекратяването на кореспонденцията.

Популярната синоптичка е категорична, че историята не е оставила у нея страха, който някои публикации ѝ приписват.

"Никога по-късно не съм попадала в подобна ситуация. Никога не съм се чувствала заплашена от когото и да било", казва Станкулова, която днес предпочита да насочва вниманието си към семейството, телевизионната си работа и бизнеса си с козметика.

"Настроена съм много позитивно, отдадена съм на семейството си, на работата си в телевизията и на бизнеса ми с козметика. Гледам само напред", споделя Никол.