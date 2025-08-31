Най-после! Алекс Богданска показа новия си мъж /СНИМКА/

Моделката Алекс Богданска взриви социалните мрежи, след като за първи път се показа в прегръдките на новия си мъж. Никой не очакваше да го направи, но ето, че тя поднесе изненада, предаде БЛИЦ.

Инфлуенсърката, която споделя всичко, през което минава в живота си в социалните мрежи, сама се вкара в приключение, както се казва. Тя се обърна към последователите си в Инстаграм с думите, че отдавна не е отговаряла на въпросите им и всеки може да я попита, каквото иска.

Е, очаквано един от въпросите към красавицата бе именно защо още крие мъжа до себе си.

Въпреки че не го показа в пълния му блясък, Богданска все пак загатна кой е човекът, спечелил сърцето й.

"Ооо, стига с показностите в това отношение! Това, че не правя излишни демонстрации, не означава, че го крия!", отговори моделката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com