Най-после! Алекс Богданска показа новия си мъж /СНИМКА/

Пусна много една много пламенна прегръдка

31 авг 25 | 21:55
140
Мира Иванова

Моделката Алекс Богданска взриви социалните мрежи, след като за първи път се показа в прегръдките на новия си мъж. Никой не очакваше да го направи, но ето, че тя поднесе изненада, предаде БЛИЦ.

 

Инфлуенсърката, която споделя всичко, през което минава в живота си в социалните мрежи, сама се вкара в приключение, както се казва. Тя се обърна към последователите си в Инстаграм с думите, че отдавна не е отговаряла на въпросите им и всеки може да я попита, каквото иска.

 

Е, очаквано един от въпросите към красавицата бе именно защо още крие мъжа до себе си.

Въпреки че не го показа в пълния му блясък, Богданска все пак загатна кой е човекът, спечелил сърцето й.

"Ооо, стига с показностите в това отношение! Това, че не правя излишни демонстрации, не означава, че го крия!", отговори моделката.

 

Автор Мира Иванова
