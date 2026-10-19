Мария Илиева открадна сърцето на световен певец

Българската дива Мария Илиева успя да открадне сърцето на световноизвестен изпълнител в "Гласът на България". Невероятният глас и енергията на певицата получиха признанието на канадската звезда Джонатан Рой, чиито песни имат над 450 млн. стрийминга в Интернет.

"Ти си невероятна", не скри искрената си възхита той и направи дълбок поклон пред родната поп икона на сцената на музикалното риалити. А до признанието се стигна, след като двамата направиха дует на абсолютния хит на Джонатан Рой - Keeping me Alive, който го изстреля към световната слава.

Парчето му вече има над 100 млн. гледания в YouTube, а новата версия с българско участие също се очаква да предизвика сензация в Интернет.

Още с първите тонове той успя да обърне столовете на треньорите, които не успяха да повярват кого виждат пред себе си.

Истинската кулминация на вечерта обаче настъпи, когато звездата небрежно помоли Мария Илиева да се качи на сцената и да пее с него.

"Аз не съм особено подготвена, но никога не бих изпуснала възможност да пея с теб", смело отвърна българската поп икона. Последвалото разбиващо изпълнение накара всички в залата да се изправят на крака, а треньорите не скриха възхитата си от представянето на колежката си.

"Джонатан днес направи най-добрият си дует", категорична бе Дара. „Аз винаги съм знаела, че ти си световна звезда и това беше само проявление на тази мечта", не спести похвалите си към Мария тя, а публиката изригна във възгласи "Българи - юнаци".

Колко гледания ще събере канадско-българският дует в мрежите все още не е ясно, но със сигурност той ще е още една крачка към популяризирането на родните гласове по света след успеха на Дара на "Евровизия".