Мадона хвърли в ужас папа Франциск, той мълчи

Суперзвездата Мадона изрази желание да разговаря с папа Франциск за "някои важни неща".

Кралицата на попмузиката пусна в Туитър покана към папата да се срещне с нея, въпреки че последната ѝ изповед, по думите ѝ, е била отдавна.

„Здравейте, понтиф Франциск. Аз съм добра католичка. Кълна се! Изминаха няколко десетилетия, откакто се изповядах за последен път. Дали би било възможно да се срещнем един ден, за да обсъдим някои важни неща“, написа тя.

В 40-годишната си кариера Мадона е еднакво известна, както със своите хитове, така и със сблъсъците с католическата църква. През цялата си кариера Мадона с гордост влиза в противоречия за разбирането ѝ за теми като секса, любовта между един и същи пол и християнската символика.

Папа Франциск все още не е отговорил на поканата на Мадона за среща.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna