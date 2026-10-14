Братът на Калин Терзийски хвърли бомба за Елен Колева

Неочаквано разкритие за отношенията между Елен Колева и покойния писател Калин Терзийски направи неговият по-голям брат Светослав пред "България днес", заявявайки че актрисата първоначално е имала отношения с него, но впоследствие е насочила вниманието си към брат му.

"Елен Колева беше първо мое гадже, преди да се насочи към брат ми", твърди Светослав Терзийски, когото Калин и приятелите му наричали Батю.

Физик по образование, дизайнер на мебели по професия и разказвач, той говори без задръжки за личния живот на покойния си брат, неговите зависимости и хората, които са оказвали влияние върху него.

По думите на Светослав отношенията му с актрисата не били особено сериозни, но той останал изненадан от начина, по който тя се сближила с Калин.

"В момента, в който подуши брат ми, тя ме заряза. Отряза ме като краставица", заявява Светослав. Той подозира, че Колева съзнателно е търсела сближаване с Калин, но подчертава, че не ѝ се сърди.

"Според мен Елен нарочно беше скроила цялото това нещо. Аз изобщо не се сърдя, а наблюдавах една много приятна сцена - като нещо, написано от класиците", споделя братът на писателя.

Въпреки необичайната ситуация двамата продължили да поддържат отношения, тъй като актрисата известно време била част от живота на Калин.

Светослав Терзийски разкрива и болезнени подробности за периода, в който брат му се борел с алкохолната зависимост. Според него жените често се отдръпвали от писателя, когато се сблъсквали с действителното му състояние.

"Като видеха колко е зле, бягаха ужасени. Защото Калинчо си къркаше и беше абсолютно непоносим през това време", разказва той. По думите му най-тежкият период продължил приблизително от 2002 до 2015 година.

Светослав описва крайно занемарения начин на живот на брат си, включително липсата на елементарни лични вещи и грижа за здравето.

"През това време не е ползвал четка за зъби. Нямаше лична карта, долни гащи, чорапи, документи, нищо", твърди той и бе особено емоционален за последния период от живота на Калин Терзийски, който почина в края на януари.

Преди две седмици урната с праха на автора на романа "Алкохол" беше положена в Алеята на творците на Централните софийски гробища.

"„У брат ми се събуди едно огорчение от самото живеене. Но не толкова от околния свят, а от разбирането, че е болен и няма да успее да се излекува", споделя Светослав. По неговите думи писателят постепенно изгубил надежда, че ще успее да преодолее здравословните си проблеми.

"В последните месеци започна да разбира, че потъва и няма да може да се измъкне. Накрая вече се измори. Предаде се просто. Хлъзна се към улея на изчезването", казва още брат му. И коментира и ролята на Марта Петрова, за която приживе Калин Терзийски е разказвал, че му е помогнала в борбата с алкохолната зависимост.

"Тази Марта съм я виждал на живо веднъж. Беше дошла и в къщата ни в Банкя един път. Според мен тя е потенциално опасна за по-слаби психически хора", заявява той, описвайки Калин като човек с огромна творческа енергия, но и със сериозни затруднения в самоконтрола.

"Калинчо беше слаб човек, или по-скоро - слабо-силен. Защото имаше огромна енергия, съчетана обаче с много нисък самоконтрол", обяснява той.

По отношение на Марта Петрова отправя и обвинения в стремеж към влияние и контрол, като изрично ги представя като собствена преценка.

"Общо взето, тя искаше да сложи ръка върху Калинчо, да го управлява и чрез него да управлява света", твърди още Светослав, който въпреки тежките спомени и критичните оценки говори и за друга страна от характера на брат си.

"Калинчо беше обичлив и възбуждаше любовни чувства у жените над 50", споделя той.