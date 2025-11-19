Башар Рахал изненада. Разтърсващ разказ

"Големият ми страх не е от смъртта, а от това, че ако си отида много рано, синът ми Анди няма да има баща, както аз загубих своя." Това призна както никога досега култовият актьор Башар Рахал.

Като осъзнат мъж в своята зрялост артистът си прави равносметка за преходността на живота, търкулващ се като миг от безкрайната вечност.

"Може би гледам малко от гледната точка на травмата, която имам. Татко ми почина на 53, аз сега съм на 51. Замислям се обаче и колко много звезди си отидоха на 50 - явно милионите, които имат, не са това, което ги кара да живеят дълго. Понякога се оказва, че можеш да пребиваваш по-скромно, но повече и по-честно", размишлява водещият на "Биг брадър".

През 2025 г. българинът с ливански корени се сдоби с първия си син - плод на любовта му с 21-години по-младата актриса Любомира Башева. Рахал има и още две дъщери - Клои (на 23 г.) и Индия (на 16 г.).

"Сега грабя с пълни шепи от живота и се радвам на Анди, на Буби, на децата ми. Истината е, че нямам търпение да се прибера при бебето, защото следва някакво изчистване веднага като го гушна", признава той.

Връщайки се в отминалите спомени, Башар признава и друга истина.

"Винаги съм се чувствал различен. Бях Башар Рахал, а не Иван Петров. Явно заради това се усещах не като повече от останалите, а обратното. Някак си виждах лека подигравка към мен. Заради това през целия ми живот чувството за справедливост работи в посока да съм на страната на по-слабия", смята звездата от филма "Завръщане".

С времето артистът все повече се уповава на вярата като смисъл на цялото ни съществуване.

"Имал съм големи разклащания относно вярата си - дали Бог е реален, или има някоя друга сила, която може да ни определи. Колкото повече наближавам края, усещам с всичките си сетива, че съществува и че всичко, което се случва, е в резултат на нещо", завършва разтърсващия си разказ Башар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com