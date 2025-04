Дара подгрява концерта на Роби Уилямс в София

Шест месеца остават до концерта на Роби Уилямс в София и преди България отново да стане част от световно музикално турне, което обещава да бъде едно от най-големите събития на 2025 година. Седящите места за концерта отдавна са изчерпани, а феновете на лошото момче на британския поп вече с нетърпение очакват 28 септември.

На стадион „Васил Левски“ в София преди Роби на сцената ще се качат и двама съпорт артисти – българската поп сензация DARA и британската група The Lottery Winners.

С над 85 милиона продадени албума, 14 албума №1 във Великобритания и рекордни концерти пред стотици хиляди зрители, Роби Уилямс остава един от най-влиятелните артисти в музикалната индустрия. След успеха на документалния сериал “Robbie Williams” по Netflix и биографичния филм „Better Man“, който излезе в края на 2024 г., певецът продължава да завладява сърцата на милиони фенове по света. Сега той е готов да представи Robbie Williams Live 2025, а София е сред избраните дестинации на това впечатляващо турне.

Преди него на сцената ще се качат The Lottery Winners – британската инди поп-рок група, която покори музикалните класации със своя заразителен стил и отличителен звук. Албумът им „Anxiety Replacement Therapy“ достигна първото място в UK Official Charts през 2023 г., утвърждавайки ги като едни от най-популярните нови имена на сцената. Групата е известна със своята грабваща вниманието енергия, както и с впечатляващ списък от подгряващи изпълнения за артисти като Noel Gallagher, Nickelback, Avril Lavigne и Frank Turner. С динамично звучене и харизматично присъствие, The Lottery Winners ще подготвят публиката за едно невероятно шоу, което ще завърши с главното събитие на вечерта – Роби Уилямс.

Музикалната звезда DARA пък е българският съпорт изпълнител на концерта на Роби Уилямс. DARA е една от най-обичаните и успешни млади изпълнителки в България. Артистичната ѝ персона с лекота се свързва с любимия призив на Роби Уилямс “Let me entertain you” („Нека да ви забавлявам“). Формулата е само хитове, искряща енергия и професионален спектакъл. „Това не е обикновена покана за мен. Възприемам привилегията да подгрявам Роби Уилямс като отговорност да направя мост между българската и световната музикална сцена. Започвам да се подготвям веднага! Ще се видим на стадиона!,” споделя DARA.

Все още могат да се намерят правостоящи билети за концерта на Роби Уилямс в мрежата на единствения официален продавач за България – www.ticketstation.bg.

