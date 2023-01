Обрат в Давос. Милиардери от Персийския залив сменят руснаци и китайци

Милиардери от Персийския залив сменят руснаци и китайци на световния икономически форум в Давос, който започва днес. Целият свят е вперил поглед в швейцарския курорт, който до 20 януари ще начертае новия световен ред. Срещата на световния управленски и бизнес елит ще се проведе без руски милиардери. Те се превърнаха в нежелани гости заради военната агресия на Владимир Путин в Украйна, съобщава "Украинска правда", позовавайки се на Bloomberg.

Освен руснаци, тази година няма да има и никой от Китай, тъй като страната все още преживява рязък скок на случаите на COVID и срив на фондовия пазар, който изтри 224 милиарда долара от богатствата на най-богатите хора в страната през 2022 г.

За сметка на това обаче се увеличава броят на милиардерите от Персийския залив, регион, който отново увеличава доходите си благодарение на растящите цени на петрола.

13 милиардери ще дойдат от Индия в Давос. Американците, както винаги, сформираха най-голямата група, с 33 милиардери, които трябва да присъстват, включително корпоративни титани, които пропуснаха миналогодишното събитие, което беше пренасрочено за май.

Уолстрийт ще бъде добре представен, като главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co. е сред поканените. Ще присъстват още Джейми Даймън, Лари Финк от BlackRock Inc. и Стив Шварцман от Blackstone Inc.

За сметка на това само 18 ще са европейските милиардери на срещата. От засегнатото от рецесия Обединено кралство посещават само индийци: лондонският Лакшми Митал от стоманодобивния гигант ArcelorMittal и неговите деца.

Тази година водеща тема ще бъде войната в Украйна, както и икономическото възстановяване след световната пандемия от Covid-19. Климатичните промени и търговските отношения също са сред водещите теми на форума, който по традиция събира световните лидери.

По традиция първият ден от форума е посветен на откриващата церемония, но във вторник се очаква речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За същия ден е насрочен първият панел, посветен на европейската отбрана, в който ще участват президентите на Полша Анджей Дуда и на Латвия Гитанас Науседа – ключови съюзници на Украйна във водената от Русия война.

Очакват се още речи и участия на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, германския канцлер Олаф Шолц, премиера на Финландия Сана Марин, на Испания – Педро Санчес и много други водещи политически фигури. Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард също ще бъдат част от участниците в един от най-важните световни форуми.

Освен руската война в Украйна, икономическото възстановяване след пандемията от Covid-19 и климатичните промени ще бъдат във фокуса на внимание на делегатите. Търговските взаимоотношения също ще бъдат коментирани в Давос, където се очаква и участието на ръководителя на Световната търговска организация Нгози Оконждо-Ивеала.