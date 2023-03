Робот издържа изпита за адвокат

ChatGPT ще наложи драстични промени в образованието

Вече никой не може да познае дали отговорите в теста са на студента или на чатбота

Най-новата технология ChatGPT променя технологичния свят. Някои от професиите, като журналистическата или дизайнерската, са застрашени. Оказва се, че ChatGPT променя историята и в образованието.

Технологията, която се разпространява все повече у нас и в Европа, създава текст и имитира дори стилове на писане, но само след точно задавани думи и въпроси. ChatGPT все повече се използва и от учениците за писане на домашните им работи. Д-р Артур Кордон, експерт по изкуствен интелект, сподели пред БНТ, че Chat GPT е форма на изкуствен интелект, която се използва най-много от ученици и студенти. "Във водещи университети в САЩ се вземат изпити за дипломи с ChatGPT. Според мен е абсолютно необходимо образователната система да помисли по въпроса, като предстои коренно преустройство", казва Кордон.

Според него учителите трябва да се запознаят с изкуствения интелект, а родителите да се страхуват не само за децата си, но и за работата си, защото ChatGPT и подобен тип решения ще се появят много скоро. "По отношение на децата това явление ще продължава и, за съжаление, то може да доведе до лош резултат - мързел на мозъка или до решение, че аз няма смисъл да се четат книга, няма смисъл от обучение, защото ChatGPT ще напише домашното, ChatGPT ще отговори на всеки въпрос. Това не трябва да се допуска", казва още експертът.

Ново проучване показва, че над половината от студентите /51%/, вярват, че използването на инструменти за изкуствен интелект като ChatGPT в помощ при създаване на курсови работи е някакъв вид измама, пише Forbes. Проучването показва още, че 43% от студентите, които са участвали в запитването, са имали досег и са използвали новия изкуствен интелект, за да си помогнат при изпити или курсови работи. Повечето от учащите се споделят, че са използвали ChatGPT по лични проекти, от любопитство или забавление. 38% не са съгласни инструменти като ChatGPT да бъдат забранени в учебните заведения. 48% са на мнение, че е възможно използването на технологията за подпомагане на изпити и други задачи, свързани с образованието. 57% от запитаните възнамеряват да използват или да продължат да използват технологията.

Промяна на политиките

Колежите и университетите в САЩ и Западна Европа вече обсъждат какви политики трябва да бъдат въведени по отношение на студентите, които използват ChatGPT за подпомагане на своята академична дейност. Трябва ли да се забрани технологията или курсовите работи ще бъдат спрени като практика? Кога използването на технологията представлява плагиатство? Могат ли и трябва ли учениците да бъдат научени да го използват отговорно? Проучването на BestColleges показа, че липсата на ясни и последователни политики оставя много студенти несигурни относно начина, по който се гледа на инструментите за ИИ в техните институции.

Наказания?

През февруари тази година някои университети предупредиха своите студенти, че могат да бъдат наказани за използването на изкуствен интелект за попълване на есета или доклади, пише BBC. "Не рискувайте", каза Стив Уест, заместник ректор в Университета на Западна Англия. Посланието на Уест дойде след като студент от университета в Бристол експериментира с ChatGPT, за да получи по-висока оценка. "Получих 65% и ми отне две седмици" пише студентът Питър Снепвагерс в социалните мрежи.

ChatGPT, който реагира на потребителите по разговорен начин, предоставя убедителни човешки отговори на въпроси, използвайки информация от интернет. Есето на Снепвангерс бе оценено с 53% от един от неговите бивши преподаватели, който беше напълно наясно, че е създадено с помощта на изкуствен интелект. Студентът задал на бота 10 въпроса и получил есе от 3500 думи, а след това прекарал около 10 минути в редакция.

Говорител на университета в Бристол каза пред медиите, че "неразрешеното използване на ChatGPT, подобно на това на други чатботове или софтуер за изкуствен интелект, ще се счита за форма на измама съгласно нашите правила за оценка".

Куриоз

Академична статия, озаглавена Chatting and Cheating: Ensuring Academic Integrity in the Era of ChatGPT, описва как инструментите на изкуствения интелект (AI) "пораждат редица предизвикателства и опасения, особено във връзка с академичната честност и плагиатството", пише hicomm.bg.

Това, което читателите, а и рецензентите, които са я одобрили за публикуване, не са знаели, е, че статията е написана от ChatGPT. "Искахме да покажем, че ChatGPT пише на много високо ниво", казва проф. Деби Котън, директор на академичната практика в университета Плимут Маржон, която се представя за водещ автор на статията. "Това е своеобразна надпревара във въоръжаването", каза тя. "Технологията се усъвършенства много бързо и за университетите ще бъде трудно да я изпреварят."

Котън заедно с двама свои колеги от Плимутския университет, които също се представили за съавтори, уведомили за това редакторите на списание Innovations in Education and Teaching International, но четиримата учени, които рецензирали текста, приели, че той е написан от тези трима учени. От години университетите се опитват да се справят с онлайн измамници, които продават предварително написани есета и други академични работи на всички студенти, които се опитват да измамят системата. Сега обаче академичните среди подозират, че дори "фабриките за есета" използват ChatGPT, и институциите признават, че се опитват безуспешно да хванат всеки, който представя работата на популярния чатбот за своя.

The Observer е разговарял с редица университети, които планират да изключат студентите, хванати да използват софтуера. Томас Ланкастър, компютърен учен и експерт по измамите в Имперския колеж в Лондон заяви, че много университети са изпаднали в паника. "Ако имаме пред себе си само писмен документ, е изключително трудно да се докаже, че той е написан от машина, тъй като стандартът на писане често е добър", казва той. "Употребата на английски език и качеството на граматиката често са по-добри, отколкото при студент".

Смут в плановете на ЕС за регламентиране на изкуствения интелект

Новата система за разговори по интернет ChatGPT не само преобръща представите на хората за изкуствения интелект, но предлага на ЕС предизвикателството да регламентира технологии в разгара на революционното им развитие чрез продължителните процедури на общността. ЕС разработва от години проект за регламентиране на изкуствения интелект (ИИ), който ще е първата законодателна рамка за този сектор в света. Целта е Старият континент да излезе начело в надпреварата за иновации, а същевременно да се гарантират сигурността и правата на потребителите.

Европейската комисия представи проект през април 2021 г. Евродепутатите се надяват да гласуват становище по текста в края на март, проправяйки пътя към преговори с 27-е страни членки, което изглежда ще отнеме още месеци.

Европейският комисар за вътрешния пазар Тиери Бретон обясни, че трите институции на ЕС вече работят съвместно, за да направят "още по-ясни правилата", засягащи технологии от рода на ChatGPT. Вестниците пишат в заглавия с едри букви за този генератор на писмени текстове, създаден от калифорнийската компания "ОупънЕйАй" и представен през ноември. Създателите му твърдят, че последната версия - ChatGPT-4, е успяла дори да положи изпит за адвокат.

Тази мощ крие и опасности. Докато преподавателите се страхуват, че учениците ще я използват за измами, управленците се опасяват най-вече от новите потенциални възможности за дезинформация. Експерти отправиха предупреждения за рискове, свързани със системите от рода на ChatGPT, като информираха служителите на ЕС от самото стартиране на инициативата за регламентация.

"Тогава препоръчахме да се въведе регламент и за системите въз основа на ИИ с широк спектър възможности за употреба", заяви Крис Шришак, който отговаря за технологиите в Ирландския съвет за граждански свободи. Той подчерта, че е не по-маловажно да се идентифицират рисковете, свързани с въвеждането на системи за генеративен изкуствен интелект. Според експерта ефективността на новия регламент ще зависи от крайния текст, но проектът "представлява добра база и съдържа механизми за идентифициране на новите рискове".

Основният проблем обаче ще са възможностите за прилагане на закона, изтъкна той и добави, че Европейският парламент се старае да засили този аспект. "Регламентът е само къс хартия, ако не се прилага", заяви Шришак пред АФП. Миналата седмица шефът на "ОупънЕйАй" Сам Олтман предложи "водещите правителства в света" и "ползващите се с доверие международни институции" да се обединят и да разработят правилник, уточняващ какво има право да върши дадена система и какво - не.

Журналистка от АФП потърси мнението на ChatGPT по какъв начин Брюксел трябва да регламентира ИИ. Генераторът на съдържание посочи, че "ЕС би могъл да избере подход на постепенно регламентиране, опирайки се върху етични принципи на управление, норми за сертифициране и оценка, подходящо наблюдение и международно сътрудничество", пише БТА.