Обрат с продажбата на "Гранд Хотел Пловдив". Истината

От "Гранд Хотел Пловдив" коментираха "новината", че хотелът се продава.
Ето и официалното изявление от ръководството на "Гранд Хотел Пловдив":
"Във връзка с разпространена в медийното пространство информация относно предстояща продажба на Гранд Хотел Пловдив, категорично заявяваме, че тази информация не отговаря на истината.
Подобни публикации са подвеждащи и увреждат нашите бизнес интереси, както и доверието на нашите гости и партньори.
Нашият хотел продължава да развива успешно дейността си, да посреща своите гости и да инвестира в качествено обслужване и развитие на услугите.
Призоваваме медиите да се придържат към проверени факти и да не разпространяват непотвърдена информация. Изразяваме надежда, че подобни публикации няма да се повтарят в бъдеще. Запазваме правото си да предприемем всички законови мерки за защита на доброто име и интересите на нашия бизнес."
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com