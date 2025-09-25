Обрат с продажбата на "Гранд Хотел Пловдив". Истината

От "Гранд Хотел Пловдив" коментираха "новината", че хотелът се продава.

Ето и официалното изявление от ръководството на "Гранд Хотел Пловдив":

"Във връзка с разпространена в медийното пространство информация относно предстояща продажба на Гранд Хотел Пловдив, категорично заявяваме, че тази информация не отговаря на истината.

Подобни публикации са подвеждащи и увреждат нашите бизнес интереси, както и доверието на нашите гости и партньори.

Нашият хотел продължава да развива успешно дейността си, да посреща своите гости и да инвестира в качествено обслужване и развитие на услугите.

Призоваваме медиите да се придържат към проверени факти и да не разпространяват непотвърдена информация. Изразяваме надежда, че подобни публикации няма да се повтарят в бъдеще. Запазваме правото си да предприемем всички законови мерки за защита на доброто име и интересите на нашия бизнес."

