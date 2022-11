Милиардерите, които се събудиха милионери

Любимец на криптоиндустрията се прости с $14,6 млрд. за нощ

"Нулевият" ковид съсипа китайските богаташи

Сривове на борсите, война, икономическа и финансова кризи, ковид пандемия. Само преди три години никой не вярваше, че тези "черни лебеди" ще се появят един след друг в света на бизнеса. И както става в такива ситуации - едни печелят, други губят и милиарди долари сменят притежателите си. Ето няколко истории за хора, който си легнаха да спят като милиардери, а на сутринта се събудиха милионери.

СБФ искаше да е алтруист, но бързо забрави обещанията си

Само допреди няколко седмици основателят на криптоборсата FTX Сам Банкман-Фрийд се смяташе за криптоверсията на Джон Пиърпойнт Морган, готов да хвърли огромни суми, за да помогне на индустрията.

Къдравият 30-годишен вече бивш милиардер, известен и само с инициалите си СБФ, подкрепяше провалили се проекти, включително BlockFi, Voyager Digital и Celsius. От Бахамите той инвестира в Robinhood Markets Inc., като дори разпали спекулациите, че може да купи приложението. Само преди година той заяви, че след като FTX стане достатъчно голяма, ще може да купи CME Group Inc. или дори Goldman Sachs Group Inc.

Самият Банкман-Фрийд използваше състоянието си - 26 млрд. долара в своя пик - за формирането на политическия облик на света, дарявайки милиони на кандидати от Демократическата партия на междинните избори в САЩ, провели се във вторник.

Но сега бъдещето е под въпрос. Само в рамките на няколко дни стана ясно, че той и криптоборсата му се намират в епицентъра на ликвидна криза и може да се нуждаят от спасителна помощ.

Само за един-единствен ден състоянието на Банкман-Фрийд изтри 94% и спадна до 991,5 млн. долара, изхвърляйки го от индекса Bloomberg Billionaires Index, пишат Bloomberg и CoinDesk, цитирани от investor.bg.

Във вторник главният изпълнителен директор на конкурента Binance обяви, че е сключено предварително споразумение за придобиването на FTX, разпалвайки притеснения за несъстоятелност.

Преди последната криза състоянието на Банкман-Фрийд се оценяваше на 15,2 млрд. долара, но по данни на Bloomberg, 14,6 млрд. долара са били изтрити само за нощ. Светкавичният финансов успех, наред с младостта му и ексцентричната му личност - включително склонността му да спи на барбарон в офиса си - направиха СБФ един от любимците на криптоиндустрията.

Описвайки се като "ефективен алтруист", Банкман-Фрийд направи големи обещания по-рано тази година да дари за благотворителност по-голямата част от състоянието си, когато то се оценяваше на 21 млрд. долара. Той също така обеща да похарчи до 1 млрд. долара в подкрепа на политически кандидати, които да помогнат за изпълнението на личната му мисия за превенция на бъдещи пандемии.

И макар Банкман-Фрийд да похарчи около 40 млн. долара преди междинните избори в САЩ, по-късно той се отметна от обещанието, наричайки изказването си "глупав цитат".

Делът на Банкман-Фрийд от 53% във FTX бе на стойност 6,2 млрд. долара преди вторник, показват данни на Bloomberg Billionaires Index на базата на кръг на финансиране и последвалото представяне на публично търгувани криптокомпании.

Но FTX не бе най-ценното притежание на Банкман-Фрийд. Това е неговата компания за търговия с ценни книжа Alameda Research, която формираше 7,4 млрд. долара от състоянието му.

От своя страна, основателят на Binance Чанпън Джао бърза да прибави FTX към империята си. Той вече е най-богатият човек в криптосектора със състояние от 16,4 млрд. долара. Нетното му състояние достигна пик от 97 млрд. долара през януари, показва още индексът на Bloomberg.

Придобиването на Binance не включва FTX.US, отделна борса, която също е мажоритарна собственост на СБФ. FTX.US бе оценена на 8 млрд. долара в кръг на финансиране от януари.

Засега все още не е ясно какъв ефект ще има кризата на международното звено върху американската борса, но показва "колко крехък е този свят", казва Пол Гълбърг, анализатор на Bloomberg Intelligence. "Много е изненадващо, плашещо в известна степен", допълва той.

Собственикът на TikTok загуби 28% от състоянието си

Много китайски милиардери също се простиха за кратко време с поне три нули от състоянието си. Над 200 от тях просто вече са милионери, пише "Гардиън", цитиран от money.bg.

Според годишната класация на богатите в Китай, загубите са най-големите през последните две десетилетия. В този списък влизат хората със състояние от поне 5 милиарда юана (690 млн. долара). Там вече фигурират само 1305 души, което спад с 11% спрямо миналата година.

Общото състояние на богатите в Китай е намаляло с 18%. Броят на милиардерите в щатски долари е намалял с 239 души.

Както и останалата част на света, китайската икономика бе силно повлияна от войната в Украйна. За забавения растеж обаче има и друга причина - строгите мерки срещу коронавируса. Китай все още се придържа към политиката "нулев ковид". Това обаче е на цената на тежки и продължителни локдауни за милиони хора при откриването дори на няколко заразени. Резултатът е, че прогнозите за ръст на китайската икономика през 2022 г. са за едва 3.2%, което най-ниският процент от 1980 г. насам. Изключение прави само 2020 г. (2.4% ръст), когато пандемията беше във вихъра си.

Заради строгата антиковид политика президентът Син Си Цзипин е критикуван, че жертва икономическия подем в името на партийната идеология.

Но, разбира се, парите не изчезват, а се преместват от едно място на друго.

Един от милиардерите, успели да увеличат богатството си през изминалите месеци, е Сонг Шаншан. Сред компаниите, които притежава, са такава за бутилиране на вода, както и фирма за разработка на ваксини. Неговото богатство е нараснало с 17% и вече е на стойност 65 млрд. долара.

Занг Иминг, собственик на компанията, която притежава TikTok, обаче е загубил около 28% от състоянието си. Той е на второ място в класацията на милиардерите и се смята, че притежава около 35 млрд. долара.

Най-сериозно е обедняла бизнесдамата Янг Гуоианг, която стои зад компанията за недвижими имоти Countru Garden. Според класацията тя е загубила повече от 15 млрд. долара. Една от основните причини за срива при тези фирми е невъзможността на много хора да покриват вноските си по ипотеки през последните две години.

Twitter подяжда Tesla, Мъск страда

Загуби търпи дори и най-богатият човек в света Илон Мъск. Нетното му богатство падна под 200 млрд. долара във вторник, след като инвеститорите захвърлиха акциите на Tesla заради опасения, че създателят и най-голям акционер в най-скъпо оценяваната компания за електрически автомобили в света е твърде ангажиран с Twitter, съобщава Ройтерс.

Мъск сега има нетно богатство в размер на 194,8 млрд. долара, посочва Forbes. Голяма част от него се дължи на почти 15-процентовия му дял в Tesla, чиято пазарна капитализация възлиза на 622 млрд. долара.

Компанията изгуби почти половината от пазарната си стойност и нетното богатство на Мъск се сви със 70 млрд. долара, откакто отправи оферта за Twitter през април.

Инвеститорите първоначално избягаха от Tesla заради опасения за продажбата на акции на Мъск, който се раздели с книжа на стойност 15 млрд. долара. Той затвори сделката за придобиване на стойност 44 млрд. долара миналия месец с 13 млрд. долара заеми и 33,5 млрд. долара лични средства.

Сега Wall Street се опасява, че Мъск отделя твърде малко време на производителя на електрически автомобили, докато той засилва производството си и е изправен пред все по-голяма конкуренция.

"Изглежда Илон Мъск отделя 100% от времето си за Twitter и знаете, че може да се нуждае от повече капитал", коментира Джей Хатфийлд от Infrastructure Capital Management.

Откакто купи Twitter, Мъск е публикувал много малко туитове за Tesla - практика, която му помогна да стане популярен в платформата. Вместо това той използва Twitter, за да обяви планове за социалната медия, например абонамент за 8 долара месечно за верификацията със син знак.

В същото време стана ясно, че Мъск е продал акции от Tesla на стойност 3,95 млрд. долара съгласно регулаторни документи. Продажбата се е случила дни след като той завърши сделката за Twitter. Мъск се е разделил с 19,5 млн. акции между петък и вторник, показват отчети, публикувани от Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

Последната продажба на акции оставя Мъск с дял от около 14% в Tesla.

Целта на продажбата не е била разкрита. Но все повече анализатори смятат, че милиардерът ще продава още акции на Tesla, за да финансира сделката със социалната мрежа.