БГ платформа свързва IT специалисти на свободна практика и реномирани компании

Проектът GigsRemote е подкрепен от доказани имена в IT индустрията като Пламен Цеков, Стефан Бумов и Александър Станков

Стартира нова българска платформа за отдалечена работа – GigsRemote, която свързва IT специалисти на свободна практика и реномирани компании от цял свят, нуждаещи се от експертен капацитет. Платформата предлага възможност за допълнителна ангажираност на IT експертите по краткосрочни и дългосрочни проекти. Зад GigsRemote стоят създатели на едни от най-успешните български продуктови и service IT компании, позиционирани на глобално ниво - Пламен Цеков (Scalefocus), Стефан Бумов (Sofica, HeleCloud), Александър Станков (Paysafe).

„Очакванията са, че в обозримо бъдеще традиционният модел на трудов договор ще работи само за ядрото на компаниите, а 30% до 40% от проектите ще се разработват от специалисти на свободна практика. Нашият модел отговаря точно на тази потребност от гъвкавост както при клиентите, така и при специалистите“, каза Пламен Цеков, един от съоснователите на GigsRemote.

Платформата GigsRemote е проектирана като надеждна и сигурна алтернатива на типичната форма на ангажираност на дългосрочен трудов договор, като съкращава значително процеса и времето за свързване на потенциални клиенти с тясно специализирани IT експерти, които избират дистанционна форма на работа. Понастоящем над 1,1 милиарда специалисти в света са ангажирани в подобен модел, но много малка част от платформите, извършващи подобна дейност, са с фокус върху специалисти от Източна Европа. В допълнение съществуващите платформи за свързване на фрийлансъри и компании са ограничени до предлагане на отворени позиции и запълването им. Този модел отнема време и на двете страни да търсят сами възможности. GigsRemote прави това вместо тях. На база дълбоко познаване на клиентите и потребителите посредством AI решения, платформата им предлага най-доброто съвпадение на интересите на двете страни, като по този начин съкращава времето за наемане и старт на проектите до само 1 месец.

Тя работи с фрилансъри с или без предишен опит в отдалечената работа, като в платформата те преминават през строг процес на проверка и оценка на компетентностите им, така че да ги свърже с подходящите за тях проекти. Целта е платформата да създаде общност, в която хората споделят знания и опит и придобиват допълнителни квалификации, като същевременно намират интересни проекти спрямо технологичните си предпочитания. Потребителите на платформата получават при необходимост помощ и консултации в първите си стъпки към фрийланс работа, така че да стартират работа бързо.

GigsRemote помага на компаниите бързо да добавят липсващата експертиза към своите проекти и екипи, предлага им единна рамка за сключване на договори за управление на всички техни фрийлансъри и индивидуални подизпълнители, оптимизирани за средносрочни и дългосрочни проектни ангажименти, като премахва притесненията за данъчни рискове и прехвърляне на права върху интелектуална собственост.

Глобалният пазар за специалистите на свободна практика е оценен на 42,9 милиарда долара, като се очаква той да нарасне с над 65% в следващите 5 години. Българският IT пазар не изостава от световните тенденции. С GigsRemote се създава силно автоматизирана платформа, която посредством елементи на изкуствен интелект и големи данни цели да оптимизира процеса по записване на специалисти, техните предпочитания и да отговори на търсенето от страна на бизнеса на IT специалисти за отдалечена работа.