Важна инициатива на частните съдебни изпълнители. Засяга всички

Частните съдебни изпълнители чрез своята Камара планират да създадат специална интернет платформа за популяризиране на финансовата култура и отговорното управление на личните финанси.

Тя ще е насочена към млади хора между 15 и 30 години.

Предвижда се тя да е разработена изцяло от български екип като своеобразна превенция на ранната и необмислена задлъжнялост. За да привлече вниманието на младите хора, тя ще е съобразена с дигиталните им навици. Чрез кратки формати във Фейсбук, Инстаграм и ТикТок ще се разпространяват

полезни съвети за личните финанси,

а на специализиран сайт ще има достъпно написана информация за това какво следва от един изтеглен кредит и как да не се стига до спираловидно задлъжняване.

Инициативата е продължение на съвместната кампания на Камарата на частните съдебни изпълнители и Министерството на образованието през учебната 2024/2025 година, в която над 7500 ученици от 11 и 12 клас от 103 училища в цялата страната коментираха що е то кредитна карта, лизинг, потребителски заеми и за какво трябва да се внимава при използването на тези услуги.

Кампанията "Управление на лични финанси и кредити – основни правила и информирани решения"

беше провокирана от анализ в регистрите на Камарата на частните съдебни изпълнители, който показа, че към миналия ноември са били образувани 120 000 изпълнителни дела срещу младежи на възраст между 18 и 30 години.

