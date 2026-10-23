Шефът на НСО с първа реакция! Ще подаде ли оставка

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев заявява готовност да подаде оставка от заеманата длъжност.

Това става ясно от позиция до медиите.

В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22.10.2026 година.

Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката.

При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност.

По-рано днес президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на НСО генерал-майор Емил Тонев след скандала с журналистката Соня Колтуклиева.