Купуваме още 5 германски системи за противовъздушна отбрана

Народното събрание прие с почти пълно мнозинство предложението на Министерски съвет за придобиване на ПВО системи. Договорът е за 5 ракетни установки RIS-T SLM от Германия. Единствените които гласуваха "против" са "Възраждане", предаде NOVA.

България прави нова стъпка към модернизирането на противовъздушната си отбрана, като ракетните комплекси ще бъдат бъдат финансирани чрез европейския инструмент SAFE.

За новите системи са предвидени също управляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка.

IRIS-T SLM е германска система за противовъздушна отбрана със среден обсег, разработена от компанията Diehl Defence. Тя е предназначена за защита на населени места, военни обекти и критична инфраструктура от въздушни заплахи. Системата може да противодейства на различни въздушни цели, като използва радар, команден център и ракетни пускови установки. Според производителя ракетата има обсег до 40 км и може да поразява цели на височина до 20 км.

Системата е съвместима със стандартите на НАТО и може да се интегрира с други средства за противовъздушна отбрана. Мобилната ѝ конфигурация позволява разполагането ѝ на различни позиции според оперативните нужди.

Придобиването на петте нови комплекса е втори етап от проекта за модернизиране на българската противовъздушна отбрана. През 2024 г. парламентът одобри придобиването на първа система IRIS-T SLM, а сегашното решение предвижда към нея да бъдат добавени още пет. Така планираният брой на комплексите става шест.

Освен ракетните установки проектът включва управляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционно обслужване и първоначална логистична поддръжка. Предвидени са също инфраструктура за експлоатацията на системите и съхранение и поддръжка на ракетите.

Общата стойност на двата етапа на проекта е над 1,1 млрд. евро, като финансирането е предвидено по европейския инструмент SAFE за подкрепа на отбранителните инвестиции. След парламентарното одобрение предстоят необходимите стъпки по програмното споразумение между България и Германия и допълнението към договора с германския производител Diehl Defence.