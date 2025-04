Борисов с първа реакция след изборите в Германия

Първа реакция от България след изборите в Германия.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави лидера на Християндемократическият съюз Фридрих Мерц с убедителната победа на парламентарните избори в Германия.

„Сърдечни поздравления Фридрих Мерц за тази решителна изборна победа. Европа има нужда от силна Германия. България има нужда от силна Германия. За път напред в сигурността и просперитета", написа Борисов в профила си в социалната мрежа X.

Heartfelt congratulations dear @_FriedrichMerz & @CDU & @CSU on this decisive election victory. Europe needs strong Germany. Bulgaria needs strong Germany. For a way forward in security & prosperity 🇧🇬🇩🇪🇪🇺 @EPP