Славка Бозукова: Четири стъпки за демографско бъдеще на България

Четири стъпки за демографско бъдеще на България предложи издателят и главен редактор на "Стандарт" Славка Бозукова, откривайки форума "Демографското бъдеще на България. Инвестиции в технологии, инфраструктура и човешкия капитал".

За първи път "Стандарт" събра на една маса трима министри, двама зам.-министри, шефове на агенции, представители на БАН, на университетите, на бизнеса, синдикатите, неправителствените организации и медии, за да представи всички гледни точки по решаването на проблема на проблемите - демографската криза.

Министрите на труда и социалната политика Ивайло Иванов, на икономиката Петко Николов и на здравеопазването д-р Галя Кондева, заместник-министрите на образованието Наталия Митева, на иновациите - Георги Ангелов и директор на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ - Милен Обретенов представиха приоритетите на ведомствата си за демографско развитие и общите програми, които реализират в момента.

Целта на националния форум е да обедини енергията на всички, които работят за демографското бъдеще на страната ни.

Меморандум, призоваващ народните представители от 50-ото Народно събрание и новата изпълнителна власт, да приемат демографското развитие на България за стратегически държавен приоритет и да направят до края на годината национална стратегия за демографското бъдеще на България предложи Славка Бозукова.

Ето цялото изказване на Славка Бозукова, издател и главен редактор на медия "Стандарт":

Уважаеми г-н министър Иванов,

Уважаеми г-н министър Николов,

Уважаема г-жо министър Кондева,

Уважаеми госпожи и господа народни представители, заместник-министри, представители на бизнеса, на научните среди, на неправителствените организации,

Уважаеми кметове, доктори, ректори, колеги от медиите,

Точно преди 4 месеца с много от Вас бяхме в тази зала, за да обединим усилия за създаването на Бранд България – модерния разказ за културата и туризма, за таланта на българите, за успехите на страната ни, за иновациите и инвестициите.

Модерният разказ, който не само ще ни завърне на картата на европейското културно наследство, където имаме достойно място като третата съкровищница в Европа, но и който чрез туризма и иновациите ще се стимулира развитието на регионите, преодоляването на социалните неравенства и в крайна сметка ще се подобри стандартът на живот на хората.

Тогава, набелязвайки 17-те мерки, които внесохме в Министерски съвет, всички се обединихме около заключението, че няма как да ребрандираме държавата, за да расте тя икономически и туристически, ако демографски изчезва. И че реализирането на Бранд България е функция от решаването на проблем на проблемите – демографската криза.

И ето днес тук, събрани около тази голяма маса, с огромното желание да търсим общо решение на най-големия въпрос, който стои пред нацията ни, оглавяваща редица черни статистика на ЕС по отношение на демографската криза. Знаете ги по-добре от мен. Затова, че сме под 6,5 милиона население, в което жените са с 250 000 повече от мъжете, но раждат все по-късно и все по-малко деца. Затова че сме първи в ЕС не само по обща смъртност, но и по детска смъртност, което е зловещо за европейска страна в 21 век.

Подготвяйки днешния форум се замислих какво най-точно би описало картината в България. Спомних си за шедьовъра на големия Ърнест Хемингуей. Той написал разказ от само 6 думи, който разплака света. На български той гласи: „Продават се детски обувчици. Неносени.” (For sale: baby shoes, never used.)

Та, връщайки се днешната тема, ако искаме детските обувчици в България да бъдат късани от игри, от тичане, тогава отправната ни точка не е само във вторачване в цифрите от демографската катастрофа, а в мерките в името на демографското бъдеще.

Затова и днешният ни форум носи точно това заглавие – Демографското бъдеще на България.

Правени са досега n на брой форуми по темата. И не сме се събрали тук, да правим n1. А да се опитаме да придвижим процеса с поне 4 стъпки напред.

Първа стъпка – Да съберем, да обобщим резултатите от форумите на гражданското общество. Всеки от тях приключи с разумни изводи и препоръки. Днес сме се събрали тук, за да обединим времето и енергията си, за да направим още една стъпка напред, която досега липсваше. Ще дам думата на СИНПИ, в лицето на Калоян Паргов, на БАН – в лицето на проф. Спас Ташев и на проф. Надежда Илиева, на Софийския университет – в лицето на доц. Георги Бърдаров. Ще чуем Николай Василев, който дори написа книга. Ще чуем, разбира се, препоръките и на работодателите, и на синдикатите.

Втора стъпка - Да съберем мерките и приоритетите на властта по отношение на демографския проблем, по които се работи в момента. Тук са служебните министри, зам.- министри, шефове на агенции, които ще ни дадат реалната картина. Независимо, че застъпиха преди два месеца, те са с огромен опит в различното си амплоа през годините. И Ивайло Иванов, дългогодишен шеф на НОИ, и министър Галя Кондева – с дългогодишната си лекарска практика, и министър Петко Николов - с опита си и в Индустриалните зони, и в Патентното ведомство, и в КЗК. И проф. Георги Ангелов, с експертизата му и в София Тех парк и в клъстера по микроелектроника.

Трета стъпка – да съберем приоритетите на политиците, които ще решават съдбата на България след 9 юни в новото Народно събрание. От публикуваните програми на партиите е видно, че всяка от тях поставя демографския проблем във фокуса си. Това е и една от малкото им пресечни точки. Почетният председател на ДПС Ахмед Доган го изведе пред скобите на всички политики още преди година, ДПС го записа като своя първа цел, подчинявайки цялата си кампания на това под мотото Заедно с хората. ГЕРБ го превърна в програма за дигитализация, иновации и развитие. БСП настоява за редица мерки за младите семейства, за промяна на пенсионната система, за подкрепа на бизнеса. „Възраждане” го поставя в основата на своята доктрина за България. ИТН – също.



Четвърта стъпка – Ключовата. Събирайки на едно място хората, които работят за демографското бъдеще на България, обобщавайки предложенията, които ще направим, ще ги внесем в Министерски съвет и в деня на стартирането на 50-ото Народното събрание. Заедно с това предлагаме да внесем и Меморандум, с който да поискаме демографското бъдеще на България да е стратегически държавен приоритет на парламента и всички закони, които той приема, да бъдат пречупени през призмата на това с какво помагат за прекратяване на негативните тенденции и как подобряват средата на живот като път за демографското бъдеще. Предварителният текст на Меморандума е пред всеки от вас и в рамките на изказванията си имате възможност за редакция и допълнения.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com