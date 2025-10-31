Рожден ден днес има прочут режисьор

Рожден ден днес празнуват:
Тодор Стоянов, посланик на България в Италия
Стефан Господинов, бизнесмен, бивш депутат
Стефан Китанов, филмов продуцент
Васил Живков, режисьор и сценарист
Димитър Данчев, политик
Мариана Маринова, тв водеща и модел, лауреат на конкурса „Мисис България Глоуб 2007“
Светлана Янчева, актриса
Д-р Надежда Митева, началник Отделение по медицинска онкология в МБАЛ „Сердикамед“
