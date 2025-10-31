Рожден ден днес има прочут режисьор

Рожден ден днес празнуват:

Тодор Стоянов, посланик на България в Италия

Стефан Господинов, бизнесмен, бивш депутат

Стефан Китанов, филмов продуцент

Васил Живков, режисьор и сценарист

Димитър Данчев, политик

Мариана Маринова, тв водеща и модел, лауреат на конкурса „Мисис България Глоуб 2007“

Светлана Янчева, актриса

Д-р Надежда Митева, началник Отделение по медицинска онкология в МБАЛ „Сердикамед“

