Предупреждение. Пазете се от кучия студ в неделя

За неделя (18 януари) в цялата страна е обявено предупреждение от първа степен – жълт код за екстремно ниски температури. Времето ще е изключително студено и ще постави организма ни под допълнително натоварване, което крие рискове, особено за възрастни хора, деца и хора с хронични заболявания.

Ниските температури могат да доведат до измръзвания, хипотермия и обостряне на сърдечно-съдови и дихателни проблеми. Рязката смяна от студ навън към топли помещения увеличава риска от настинки и вирусни инфекции.

Ледът и снегът повишават опасността от подхлъзвания и травми, а използването на отоплителни уреди без добра вентилация може да доведе до отравяния с въглероден оксид.

Как обаче да се пазим в толкова студено време? Отговор дават от Българския червен кръст (БЧК), които са публикували на официалния си сайт съвети за действие при екстремно ниски температури.

На първо място е необходимо да се следи метеорологичния бюлетин, предаван по радиото и телевизията. Отложете пътуването, ако не е наложително, част от пътищата ще се окажат затворени поради навявания. Облечете топли дрехи, изберете подходящи обувки и ръкавици, сложете вода и няколко сандвича в чантата си, когато излизате.

Ако все пак решите да тръгнете с автомобил:

той трябва да има изправно радио

носете зареден мобилен телефон

проверете дали имате достатъчно гориво, вериги, въже, лопатка, фенерче и брадвичка

гумите трябва да не са много напомпани, поставете вериги

Изберете първокласните пътища, макар и да пътувате повече километри, те се разчистват от навяванията с предимство. Карайте бавно и внимавайте, когато минавате покрай сгради, електропроводи и дървета.

Спазвайте временната маркировка, поставена от контролните органи и пътните служби. Ако по пътя се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте мястото и съобщете на тел. 112, органите на КАТ, Пътните служби, на екипите на ПБЗН (Гражданска защита).

В случай, че сте затънали в навявания от сняг, избягвайте непрекъснатата работа на двигателя на празен ход, поради опасност от отравяне, гасете го периодично. Завържете дреха с ярък цвят на антената, за да бъдете забелязани.

Окажете помощ на изпадналите в беда. Масажирайте леко измръзналите части на тялото. При необходимост, транспортирайте пострадалите до болнично заведение.

Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места и крайпътни мотели. Ако обстановката се усложнява, преустановете пътуването, като спрете в най-близкото населено място.

Ако трябва да се движите пеша:

екипирайте се с подходящи обувки и топли дрехи и ръкавици

носете зареден мобилен телефон, транзистор и фенерче

избягвайте да се движите поединично

вървете далеч от сгради, електропроводи, стълбове и дървета

вземете мерки против измръзване на крайниците

Носете лекарства и термос с чай или други топли и подсладени напитки. Не употребявайте алкохол!

