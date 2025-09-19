Последен летен ад на пътя! Къде са капаните

Последният уикенд на лятото започна с очаквано натоварен трафик по основните пътища в страната, като хиляди българи се отправиха на път за трите почивни дни около Деня на независимостта.

Пътуването обаче не мина без инциденти и сериозни затруднения. Огромно задръстване се образува на автомагистрала "Хемус" на изхода от София в посока Ботевград, а на АМ "Тракия" край Стара Загора тежкотоварен камион самокатастрофира. Инцидентът, при който тирът е преминал през разделителните мантинели и се е озовал в насрещното движение, по чудо се размина без жертви и пострадали.

В отговор на интензивния трафик, от "Пътна полиция" обявиха, че всички налични екипи – около 200 патрулни автомобила – ще бъдат на терен през почивните дни. За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварни камиони от магистралите в късния следобед. В сила е и официална забрана за движение на тирове над 12 тона по ключови участъци от магистралите "Тракия", "Струма" и "Хемус".

Контролът по пътищата е засилен, като освен за алкохол, полицаите ще следят и за скорост. Включени са и полицейски коли, които ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента. Новите камери за измерване на средна скорост вече дават резултати – от 7-ми до 19-ти септември са засечени 24 700 нарушения. За същия период са съставени общо 10 000 акта и са проверени над 333 000 пешеходци.

Шофьорите потвърждават за тежкия трафик, като според някои той е обичаен "като за петък след работа". Други обаче се оплакват от неспазване на правилата. "Карат в изпреварващата лента, а активната лента седи празна. Български манталитет", коментира един от пътуващите.

Има задръстване и катастрофа на АМ „Тракия“ в посока Пловдив.

