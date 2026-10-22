Опасна нощ за България. Бурите удрят, след тях нахлува студ

Мощни гръмотевични бури, проливни дъждове и рязко застудяване се задават над България. След кратко разкъсване на облаците днес времето ще претърпи драматичен обрат, а още следобед студен атмосферен фронт ще донесе интензивни валежи на много места в страната. Най-сериозно ще бъде влошаването през предстоящата нощ и в петък, когато силният вятър ще доведе до чувствително понижение на температурите. Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за опасни валежи и гръмотевични бури, като за части от Западна и Централна България е обявен жълт код.

Бурите започват още следобед

През първата половина на деня облачността временно ще се разкъса, но слънчевите часове ще бъдат краткотрайни. От запад облаците отново ще се сгъстяват, а на отделни места ще започнат превалявания.

Истинското влошаване ще настъпи следобед и ще продължи през нощта срещу петък. Приближаващият студен атмосферен фронт ще предизвика интензивни и значителни по количество валежи в много райони. Очакват се и гръмотевични бури, които на места ще бъдат придружени от усилване на вятъра.

Преди настъпването на застудяването температурите ще останат сравнително високи. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса, а в София термометрите ще показват около 19 градуса. Ще духа до умерен южен и югозападен вятър, който в Източна България и на север от планините ще бъде силен. В северозападните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е слаб.

Петък носи най-големия удар

Утре студеният атмосферен фронт ще премине през страната. Облачността ще бъде значителна, а дъждовете ще обхванат много райони. Особено интензивни и обилни валежи се очакват на места в Централна и Източна България, като в югоизточните райони ще има и гръмотевици.

С преминаването на фронта северозападният вятър ще се усили и ще започне нахлуване на по-хладен въздух. Дневните температури ще се понижат значително, като захлаждането ще бъде най-осезаемо в Северна България.

Едва към петък вечерта облачността ще започне да се разкъсва от запад. Подобрението обаче няма да настъпи едновременно навсякъде, а в някои източни райони валежите ще продължат по-дълго.

Сняг по високите върхове, силен вятър край морето

В планините времето ще бъде особено неблагоприятно. Още преди обяд от запад ще започнат временно интензивни дъждове с гръмотевици. По най-високите части на Рила и Пирин валежите ще бъдат от дъжд, примесен със сняг.

Ще духа умерен западен и югозападен вятър, който на места северно от билата ще бъде силен. Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 15 градуса, а на 2000 метра - около 9 градуса.

По Черноморието облачността също ще бъде предимно значителна. Следобед се очакват краткотрайни превалявания, а сутринта на отделни места видимостта ще бъде намалена. Южният и югоизточният вятър ще бъде умерен, временно силен.

Максималните температури по крайбрежието ще са между 18 и 23 градуса, морската вода ще бъде 17-18 градуса, а вълнението - 2-3 бала.

Събота носи студени утрини

През събота облачността постепенно ще се разкъса и ще намалее над цялата страна. Най-късно това ще стане в североизточните райони, където до сутринта все още ще превалява.

В низините и котловините преди обяд ще се образуват мъгли. Северозападният вятър ще отслабне и постепенно ще се ориентира от юг-югоизток.

Дневните температури слабо ще се повишат, но сутринта ще бъде студена. Минималните стойности ще паднат до 1-6 градуса, докато в Източна България ще останат по-високи - до 10-12 градуса.

Нова порция дъжд и пореден удар във вторник

В неделя над голяма част от равнинните райони ще има мъгла или ниска облачност. По Черноморието на места ще преръмява, а вечерта в Югозападна България отново ще започнат валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 16 и 21 градуса.

След краткото успокояване времето отново ще стане нестабилно. През първата половина на следващата седмица ще преобладава облачно време, като на много места ще вали.

Особено тревожна е прогнозата за вторник, когато вероятността за значителни количества дъжд отново се повишава. Очаква се и усилване на вятъра, придружено от ново понижение на температурите. Така след няколко дни на резки промени България може да се окаже пред поредно сериозно влошаване на времето.