Обрат в блока! Нови правила и големи такси за домоуправителите

Промените в управлението на етажната собственост вече са факт и поставят нови правила за всички професионални домоуправители в България. Министерството на регионалното развитие и благоустройството въвежда задължителен регистър, електронни заявления и нови такси, които целят да въведат ред в един от най-проблемните сектори – управлението на общите части в жилищните сгради.

Задължителен регистър за професионалните домоуправители

Според промените в Тарифа №14, всеки професионален домоуправител-търговец, който желае да управлява етажна собственост на територията на страната, трябва да бъде вписан в специален регистър. Той се поддържа от министъра на регионалното развитие и представлява официалната база данни, чрез която държавата ще следи кой управлява сградите и дали дейността се извършва по закон.

Регистърът е част от по-широката реформа, която включва и създаването на електронна система за управление на етажната собственост. Тя ще позволи по-лесно проследяване на промените в управлението, както и по-голяма прозрачност за собствениците.

Таксите – колко ще струва регистрацията

За първоначално вписване в регистъра професионалните домоуправители ще заплащат такса от 80 евро. Ако заявлението се подаде по електронен път, сумата се намалява до 72 евро. Регистрацията е валидна за срок от пет години, след което трябва да бъде подновена.

При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване, таксата е 49 евро, а при електронно заявление – 44,10 евро. Според мотивите към проекта, сумите са изчислени на база реалните разходи на администрацията и не надвишават себестойността на услугата.

Електронни досиета и повече контрол

Новите правила предвиждат въвеждането на електронни досиета на сградите, в които ще се съхраняват данни за сдруженията на собствениците, управителните съвети и професионалните домоуправители. Така държавата ще може да следи в реално време кой управлява дадена сграда и дали спазва законовите изисквания.

Електронната система ще улесни и собствениците – те ще могат да проверяват статуса на своя домоуправител, да подават сигнали и да следят промените в управлението на етажната собственост.

Какво означава това за собствениците

Новите правила дават повече защита срещу некоректни фирми и нелегитимни домоуправители. Собствениците ще могат лесно да проверяват дали управителят им е вписан в регистъра, дали има валидна регистрация и дали е подал необходимите документи. Това ще намали злоупотребите и ще повиши прозрачността в сектора.

Какво означава това за професионалните домоуправители

За фирмите, които работят коректно, новите правила носят повече доверие и по-ясни стандарти. За останалите – повече контрол и административни изисквания. Регистрацията, подновяването и електронното подаване на документи ще станат неизбежна част от дейността им.

Реформата

Реформата в управлението на етажната собственост е дългоочаквана стъпка към въвеждане на ред в сектор, който години наред страдаше от липса на контрол. Новите такси, регистри и електронни системи ще направят професията на домоуправителя по-прозрачна, а собствениците – по-защитени.

