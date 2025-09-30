Общество

Нова уникална наглост с Роби Уилямс у нас!

Как са се гаврили шофьорите с екипа му

30 сеп 25 | 12:45
Районният кмета на "Средец" Трайчо Трайков разкри изумяващи подробности от куриоза с искания подкуп от екипа на Роби Уилямс.

Ето какво пише той: 

Роби направи шоу със запазена марка (и да живее английският хумор)!

ДАИ също направи коронния си номер - при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена.

 

