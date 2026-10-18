На 18 октомври не давайте пари и сол назаем. Поверието за свети Лука

На 18 октомври православната църква почита свети апостол и евангелист Лука, смятан за покровител на лекарите, художниците и иконописците. С празника са свързани любопитни народни поверия, едно от които предупреждава да не се дават пари или сол назаем, за да не напусне благополучието дома. Според старите вярвания дори обикновеният лук придобива особено значение като символ на здравето и защита от злото. Денят е посветен на молитви за изцеление, семейно разбирателство и благословение на труда.

На 18 октомври Българската православна църква чества и света великомъченица Злата Мъгленска, загинала за християнската вяра през 1795 г. Имен ден празнуват Лука, Лукан, Злата, Златка, Златко, Златина и Златан.

Кой е свети Лука и защо го почитат лекарите

Свети Лука е роден през I век в сирийския град Антиохия. Според църковното предание още в младостта си изучавал медицина, философия и живопис, а по-късно се отправил към Палестина, където станал последовател на Иисус Христос.

Той е сред седемдесетте апостоли, изпратени да разпространяват християнското учение. След Възкресението на Христос Лука се превръща в един от най-ревностните проповедници и близък спътник на апостол Павел, когото придружава при мисионерските му пътувания.

На свети Лука се приписват третото Евангелие и книгата „Деяния на светите апостоли“, които заемат важно място в Новия завет.

Като лекар по професия той е почитан заради грижата си към болните и страдащите. Затова и днес вярващите се обръщат към него с молитви за здраве и изцеление.

Светецът, нарисувал първата икона на Богородица

Едно от най-известните предания разказва, че именно апостол Лука е създал първите икони на Божията майка. Според християнската традиция той изобразил нейния лик още приживе, а тя благословила творбата му.

Заради това свети Лука се смята за покровител на иконописците, художниците и хората на изкуството. На 18 октомври те отправят молитви за вдъхновение, творчески успехи и духовна сила.

След смъртта на апостол Павел Лука продължил да разпространява християнството в различни земи, включително Либия, Египет и Гърция. Според църковното житие завършил живота си мъченически в Тива.

Основната част от мощите му се съхранява в базиликата „Света Юстина“ в италианския град Падуа.

Защо на този ден не бива да се дават пари назаем

Едно от най-любопитните народни поверия, свързани с празника, засяга финансовото благополучие на семейството.

Според него на 18 октомври не е добре нито да се дават, нито да се вземат пари назаем. Вярвало се, че човек, който даде пари от дома си, рискува да загуби богатството и късмета си.

Вземането на заем също се смятало за неблагоприятен знак. Старото поверие предупреждава, че подобна постъпка може да донесе семейни кавги, непредвидени разходи и финансови загуби.

Особено внимание се обръщало на солта. Според народните вярвания тя не трябвало да се дава назаем, защото заедно със солта от дома можели да си отидат благоденствието и щастието.

Тези забрани принадлежат към народните суеверия, а не към официалните предписания на Православната църква.

Защо лукът има особена сила на празника

В някои народни традиции денят на свети Лука е свързан и със символиката на лука, откъдето идва названието Луков ден.

Според поверието зеленчукът има особена защитна сила и може да предпазва хората от болести и зли влияния. Затова на празника традиционно се приготвяли различни ястия с лук - пресен, пържен или задушен.

Хората вярвали, че консумацията му на този ден носи здраве през цялата година.

Съществувал и обичай в дома да се окачват връзки лук. Смятало се, че те отблъскват злите духове, недоброжелателите и нещастията.

Тези представи имат символичен характер и не означават, че лукът притежава доказана способност да предпазва от заболявания или зли сили.

Какво още не трябва да се прави на 18 октомври

Освен поверията за парите и солта, празникът напомня за необходимостта от мир и разбирателство между хората.

Според християнските нравствени правила трябва да се избягват кавгите, обидите, завистта, злословието и осъждането на другите. Вярващите са призовани да проявяват милосърдие и да не отказват помощ на нуждаещите се.

Народната традиция съветва също да се избягват преяждането и прекомерната употреба на алкохол.

За особено благоприятни се смятат молитвите за здраве, за благополучие на децата, за семейна хармония и за успех в честния труд.