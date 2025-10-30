Министър Тахов се произнесе за ваксинацията на животните

Ваксинация при дребни преживни животни към настоящия момент няма да се извършва - като част от Европейския съюз, България ще следва общата политика.

Това заяви министърът на земеделието д-р Георги Тахов по време на пресконференция относно мерките, които ще предприеме държавата против разпространението на шарка по добитъка.

Заболяемостта категорично е в спад, а огнищата към днешна дата се ограничават успешно в рамките на вече установените зони. И всичко това наистина е в резултат на последователната ни работа и на прилаганите до момента мерки, категоричен бе Тахов и добави:

Нашето решение е професионално обосновано и е съгласувано с европейските институции. Както знаете, преди две седмици комисарят по земеделие Хансен беше в България, имахте възможност да го запитате и той тогава изрази мнение от гледна точка на ваксинацията.

„Благодаря на целия екип за професионализма, който положи, за ангажираността и увереността в тази ситуация. Понеже такива решения не могат да се вземат под натиск, такива решения не могат да се взимат емоционално, както и не трябва да се пребързват. Те трябва да бъдат основани само и единствено на науката, на опита и на фактите, такива каквито ги чухте. И всичко това да бъде в интерес на българското животновъдство", заяви още земеделският министър и посочи:

"Именно експертите и ветеринарните лекари са в основата на взетото решение. Повечето земеделски стопани от сектор животновъдство, както и преработвателите, подкрепят тази позиция. И за това има реално основание. Пикът на заболяването, както чухте вече, е преминал. Това се вижда ясно от инфографиката, която е на вашето внимание. Виждате за движението на болестта".

"Днес, към днешна дата, заявявам ясно: ваксинация в настоящата ситуация не е необходима", препотвърди решението Тахов.

И добави: "Отговорността на един министър не е да търси лесното решение, а по-скоро отговорността му е да търси правилното решение. А правилното решение, според мен, трябва да се основава на науката, а не на шума в системата, който се създава постоянно. В момент, в който мнозина търсят сензации – и това е безспорно – ние избираме стабилността. И нашият дълг, и това го считаме като наш дълг, както към цялото ни общество, така и към фермерите в нашата страна."

В пресконференцията заедно с министър Тахов участие взеха заместник-министър Стефан Бурджев, главният държавен ветеринарен инспектор доц. д-р Илиян Костов, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Светлозар Патарински, директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига д-р Койчо Коев, директорът на дирекция "Животновъдство“ към МЗХ Деница Динчева и директорът на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните“ - към БАБХ д-р Борис Борисов.

