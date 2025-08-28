Изненада!Откриха незаконен град у нас

От много години е проблемът с незаконното строителство.

Той е във фокуса на всяка местна власт - без значение за коя част на страната става въпрос

Кметовете епизодично организират акции по събарянето на назаконни постройки или пък по узаконяването им, когато това е възможно и ако има интерес и от отсрещната страна, пише Марица. И докато процедурите по превръщането на една къща фантом в реален адрес, част от кадастралните карти, са тромави и тежки, премахването на подобни постройки е много по-лесно.

Последната акция по събарянето на близо 100 незаконни къщи и постройки започна в началото на тази седмица в кв. "Лозенец" в Стара Загора.

За отправна точка бяха използвани две база данни. От една страна, публичните данни на кадастъра за всяка община, от които беше взета информацията за реално законните сгради и постройки на всеки един отделен имот в градове и села. За реалната картинка пък бяха ползвани сателитните снимки от Google Maps (актуални към май 2025-а), както и публични данни от спътници на NASA (от този юли), които също се занимават с картографиране от птичи поглед.

След това те бяха заредени в две специализирани ИИ базирани приложения - Picterra и Ecopia AI, които се ползват вече от хиляди фирми, държави и градове по цял свят за детекция на сгради, пътища и планиране и анализ в сферата на инфраструктурата.

Макар и двете приложения да ползват различен подход, резултатите от тях бяха на 94% сходни, което значи, че получените числа до голяма степен могат да бъдат категоричен индикатор за реалните размери на незаконното строителство в региона. Общият анализ показва, че в Пловдив и съседните му общини има между 27 и 28 хиляди незаконни сгради.

Според данните на НСИ това значи, че близо 20 хиляди домакинства, или най-малко ​между 50 и 60 хиляди души, живеят в частично или изцяло незаконни имоти. За сравнение - това е един цял град с размерите на Асеновград, чиито сгради до една са извън закона.

Близо половината от всички незаконни постройки са в Пловдив

Обработката на данните за града показва, че в момента имаме между 12 600 и 13 300 незаконни постройки.

Важно уточнение е, че част от тях не са къщи и жилищни площи, но от сателитните снимки е невъзможно да бъде определено точно какъв процент са нежилищните сгради, строени без разрешително и извън всички регистри и правила.

Около 82 на сто от всички незаконни постройки под тепетата обаче са разпределени в четири зони - "Столипиново", "Захарна фабрика", Арман махала и Аджисан махала, пише Петел.бг.

