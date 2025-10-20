Идва лудостта! Лято и зима в два дни

Не се очакват поройни валежи до края на октомври, това каза в прогнозата си в ефира на БНТ синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

Тя добави, че валежите до момента надвишават нормата за месеца, като в Северна България е паднал 3 пъти повече дъжд от обичайното.

Кирилова коментира също, че макар да идва циганското лято, месецът вероятно ще остане като най-студения в последните години спрямо средните стойности.

„Утре сутринта температурите ще бъдат зимни”, предупреди синоптичката. Тя обаче подчерта, че през седмицата ще има повече слънце и те ще започнат да се покачват.

В събота и неделя затоплянето ще стигне до 22-27 градуса. По морето хората ще могат да отидат и на плаж, защото морската вода е 18-19 градуса, така че даже ще може да се топнат в нея, допълни Кирилова. Тя обаче предупреди, че с края на уикенда затоплянето ще приключи и шофьорите ще трябва да почнат да слагат зимните гуми.

