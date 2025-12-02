А1 насърчава дарителството с лесна и достъпна функционалност в Моят А1

А1 припомня за възможността за даряване през услугите Select навреме за глобалната инициатива „Щедрият вторник“.

С настъпването на празничния сезон и отбелязването на глобалната инициатива „Щедрият вторник“ А1 прави дарителството през Моят А1 още по-удобно. Възможността за дарение през услугите Select вече е видима още на началната страница на приложението чрез специален банер, който позволява на клиентите да подкрепят избрана кауза само с няколко клика.

Функционалността за дарение стартира през септември и оттогава стотици абонати вече даряват регулярно. В духа на „Щедрия вторник“, който отбелязваме днес, А1 отново напомня колко лесно и удобно е дарителството през платформата – без нужда от допълнителни регистрации, банкови преводи или специални приложения.

Всеки клиент може да активира безплатна позиция в услуги Select, чрез която А1 дарява по 5 лева (2,56 евро) месечно за избраната кауза. Потребителите имат възможност да изберат и сами да даряват 5, 10 или 15 лева (2,56 / 5,11 / 7,67 евро) месечно в допълнение към безплатните позиции, с които разполагат. Даренията се начисляват към месечната фактура без ДДС, а клиентите могат по всяко време да променят каузата, сумата или да прекратят участието си.

Клиентите могат да подкрепят инициативите на пет доказани организации: „За доброто“, „WWF България“, „Заедно в час“, „SOS Детски селища България“ и „Четири лапи“. Даренията се обработват от фондация BCause – партньор на кампанията и национален координатор на движението „Щедрият вторник“, която гарантира пълна прозрачност и отчетност.

„Празничните седмици са време, в което ставаме по-отворени към добрите дела. Дарението през Моят А1 превръща това усещане за щедрост в реална подкрепа за значими каузи – днес, по празниците и през цялата година. С тази функционалност даваме на клиентите ни лесен и сигурен начин да помогнат там, където чувстват, че е важно“, споделя Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1 България.

Елица Баракова, изпълнителен директор и основател на фондация BCause, допълва: „Щедрият вторник се превърна в символ на общностна енергия и човешка грижа. Радваме се, че А1 прави щедростта още по-достъпна и удобна за хиляди хора. Само няколко клика са достатъчни, за да подкрепиш кауза, която ти е на сърце – и това може реално да промени нечий живот.“

Ако банерът не се визуализира, е необходимо приложението да бъде обновено до последната версия. Дарението е достъпно и през уеб версията на платформата – по всяко време и от всяко устройство.

Макар че дарителската активност традиционно се повишава през декември и около „Щедрия вторник“, възможността за дарение през Моят А1 е безсрочна и остава достъпна целогодишно. Така всеки може да подкрепи важна за него кауза, когато реши. Пълната информация за Дарението може да откриете на страницата на a1.bg, a детайли за отбелязването на „Щедрия вторник“ са налични тук.

