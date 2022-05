УНСС създаде университет на бъдещето

УНСС беше домакин на най-значимото събитие в историята на европейската университетска мрежа ENGAGE.EU до момента – разширяването на консорциума с още два икономически университета. На официална церемония в аула „Максима“ на университета деветимата ректори на университетите партньори подписаха договора за присъединяване на Universitat Ramon Llull (Барселона, Испания) и Hanken School of Economics (Хелзинки, Финландия) към досегашните партньори в мрежата на европейските икономически университети – University of Mannheim (Манхайм, Германия), УНСС (София, България), LUISS University (Рим, Италия), NHH Norwegian School of Economics (Берген, Норвегия), Tilburg University (Тилбург, Нидерландия), Université Toulouse 1 Capitole (Тулуза, Франция), WU Vienna University of Economics and Business (Виена, Австрия).

Официални гости на събитието бяха европейският комисар по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта Мария Габриел и министърът на образованието и науката акад. Николай Денков.

Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров приветства участниците в събитието и подчерта своето задоволство, че комисар Габриел е уважила събитието: „Всички ние много добре осъзнаваме, че подобен вид преки контакти са полезни за всички нас - за разработването на подходящи политически решения и за по-нататъшното разгръщане на Европейската университетска инициатива. Обществените предизвикателства не могат да бъдат решени без университетите, но и обратното е вярно. Предизвикателствата пред университетите не могат да бъдат решени без силната подкрепа на Комисията и държавите-членки“, каза ректорът.

Проф. Томас Пул, ректор на координиращия университет – University of Mannheim представи ENGAGE.EU и подчерта „наричаме се ENGAGE.EU – европейски университет ангажиран с промяна на обществото. Имаме знанията, но знаем, че има предизвикателства пред нас, мислим за миграцията, за застаряващото население, разпределението на икономическото развитие, а сега трябва да мислим за енергетика, за дипломация, за сигурност. Очевидно има нови предизвикателства пред нас и аз много се гордея, че ние сега седем университета в консорциума, ще станем девет и ще съчетаем усилията си за да се справим и да отговорим на тези въпроси, които са повдигнати от съвременната ситуация и конюнктура“.

„За мен е чест да съм тук, благодаря ви за поканата. Като министър разбирам, че имаме три много важни роли. Първо, че трябва да подкрепяме петте български университета, които са членове на различни асоциации и другите два, които са асоциирани членове, това не е лесно, ние дискутирахме предизвикателствата пред страните и разликите между тях и че трябва да указваме подкрепа за да могат нашите пет университета да се чувстват комфортно“, заяви министърът на образованието и науката акад. Николай Денков и допълни „втората ни роля е да работим заедно с комисар Габриел, в частност, за построяване на европейската общност за научно-изследователска дейност. Ние сме пълни членове на тази общност и ще дадем своя принос за построяване на нашето бъдеще заедно, защото българския опит е различен от опита в Германия, в Холандия и в другите държави и аз ви обещавам, че ще бъдем много активни в това. Третата ни роля е също много важна това е да реализираме най-добрите практики, които са разработени и развити в другите държави и да ги развием и имплементираме в България“, каза министър Денков.

В рамките на мероприятието Мария Габриел изнесе лекция на тема „Ролята на университетите в зеления и цифровия преход“.

„Днес ще посрещнем още два университета в ENGAGE.EU. Искаме да ви кажем едно топло „Добре дошли“. Това не е само проект. С ENGAGE.EU, вие показвате, че правите алианс на висшето образование с общи цели в принос на всички хора, които се обучават. Радвам че съм сред вас в момент, когато още два университета ще се присъединят към консорциума, каза Мария Габриел и отбеляза „знам, че вашата креативност и опит ще дадат добавена стойност за нашата дългосрочна визия. Може да разчитате на Европейската комисия за подкрепа. На моята твърда подкрепа. Аз оценявам вашата обща ангажираност. С нарастването на вашият кампус, нарастват и възможностите за мобилност. Истинските победители от ENGAGE.EU са студентите и изследователите. Вие ще допринесете за направата на висшето образование по-силно и по-конкурентноспособно. Заедно вие ще можете да донесете повече стойност на нашето общество. Една такава добавена стойност безспорно е водещата роля на висшето образование като сектор в зеления и цифровия преход. Знам, че плановете на ENGAGE.EU включват разработване на именно тези теми, чрез различни програми, които са интердисциплинарни, както на бакалавърската така и на магистърска степен“, акцентира Мария Габриел.

Инициативата „Европейски университети“ e най-важната и най-мащабната инициатива на Европейската комисия за трансформиране на висшето образование, науката и иновациите в Европа. Нейната цел е създаването на невиждано до момента ниво на тясно сътрудничество между висши училища в Европа. ENGAGE.EU е нашият университет на бъдещето – един от общо 41 съществуващи към момента Европейски университети. УНСС е създател на ENGAGE.EU заедно с още шест университета от Европа.