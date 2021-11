Служители си плащат, за да ходят на работа

Мерките вкараха хаос в държавата

Сервитьори и готвачи масово напускат, опашки за тестове пред моловете

Служители в заведения масово напускат заради новите мерки, заяви пред "Стандарт" представителят на ресторантьорската организация Ричард Алибегов. Причината е, че ако не са ваксинирани, на сервитьори, готвачи и бармани им се налага да си плащат тестовете, с които да докажат, че не са болни от Ковид-19 и да продължат да работят в обектите. Така на практика те стопяват надницата си и няма смисъл да работят, тъй като през три дни трябва да заплащат за тест. Ако ги правят в лаборатория, антигенният струва 30 лв. Но някои от работодателите, които искат да си запазят хората, поемат част от цената.В някои големи дискотеки и молове правят теста за 15 лева. Първоначално браншовите организации бяха заявили, че те ще са безплатни едва ли не за всички посетители на заведенията и за персонала. Само до сряда сумата набъбна на 15 лева, като бе коментирано, че с тези пари желаещите да чуят "Води ме в някоя квартална кръчма" трябва да платят работата на лаборантите. Самите антигенни тестове, които бяха дописани на коляно в заповедта на министър Стойчо Кацаров, струват под 5 лева и кръчмарите ги покриват. Още в началото на третия пик заведенията упорито настояваха държавата да плаща тестовете на техните служители и посетители, независимо от факта, че десетки пациенти, които действително са болни, си ги плащат сами, ако личният лекар не им даде направление за безплатен.

Моловете искат отлагане на мерките

Въвеждането на зеления сертификат, въведен в изключително кратък срок, може да доведе и до масова безработица. Това твърдят не само собствениците на заведения, а и моловете и други големи търговски обекти. Те настояват зелените сертификати да влязат след едномесечен гратисен период, тоест от 21 ноември 2021 г. През това време предлагат да работят при мерките, посочени от главния здравен инспектор - площ от 8 кв. м за един посетител. В противен случай около 200 000 души може да останат без препитание. В официално писмо до министъра на здравеопазването от Сдружението за модерна търговия, където членуват хранителни и нехранителни вериги, заявяват готовност да организират ваксинационни пунктове на паркингите на обектите си, с което да подпомогнат процеса на ваксинация."Спирането на работа на много търговски обекти и излизането в неплатен отпуск на близо 200 000 души е сред другите сериозни проблеми, които в средносрочен план има потенциал да доведат след себе си още по-сериозни последствия", предупреждават от Сдружението. Неприемливо е мерки, касаещи търговията на дребно, която е вторият най-голям работодател в страната, да не се съгласуват с представители на сектора, посочват в становището си търговците. Те заявяват, че са потърсили среща с министъра на здравеопазването още преди един месец.Пренаписването на коляно на заповедта доведе до още по-голяма драма в браншовете, които трябва да работят с ваксинирани служители. От сутринта вчера пред моловете се извиха опашки, но не от купувачи, а от служители, които искат да отидат на работа, а не са ваксинирани. Всички те трябваше да си направят тест, за който да заплатят 10 лева от собствените си пари. Това означава, че работниците трябва да плащат 300 лева на месец, за да ходят на работа.

Заповедта побърка учители и родители

Родителите на учениците в цялата страна бяха на нокти до вечерта в сряда, преди да се разбере кой ще остане онлайн и дали някой няма все пак да се обучава присъствено. За мнозина от тях това означаваше да излязат в отпуска още от следващия ден или да минат на работа от хоум офис, без да са предупредили работодателя си в достатъчно дълъг срок. А е ясно колко един работодател е съгласен да бъде уведомен от предишния ден за отсъствие на служител. "Трябваше да отменя среща с важен клиент, защото детето ми е във втори клас и не може да остане само вкъщи", пише във Фейсбук Мария Николова. "Баща съм на деца от първи и четвърти клас и не съм от модния IT бранд, който може да работи от вкъщи. По закон децата до 14 години не бива да бъдат оставяни у дома без родители. Кой ще поеме отговорността, ако аз ги оставя. Другият вариант е да изгубя работата си", гласи обаждане на баща до МОН.В крайна сметка късно в сряда стана ясно, че всички ученици от София и още няколко области в тъмночервената зона ще учат изцяло онлайн.

Масово връщат билети за кино, отлагат предплатени тържества

За масово връщане на билети за кино съобщиха в София. Хората си били закупили талоните за прожекция още преди да бъдат оповестени мерките. Организатори на семейни партита също не са били предупредени предварително от здравните власти, вече са заплатили разходите за тях и не очакват да им бъдат върнати. Малки кафенета пък твърдят, че разчитат на "take and way" - за да не тормозят клиентите си с въпроса дали имат зелен сертификат, ще продават кафе и напитки на гише и ще оставят хората сами да преценят къде да ги пият, което обаче е добро решение само докато времето е топло."Няма как да карам моите бармани да проверяват зелените сертификати, защото нямаме право да искаме лични карти и да проверяваме лични данни. А без да погледнем личната карта, всеки клиент може да ни покаже сертификат, взет назаем от комшията. Отделно от това, вече има и фалшиви сертификати, които ние по никакъв начин не можем да открием", разказа собственик на заведение на улица "Шейново". Някои от кръчмарите заявиха, че ще сервират само на открито, подобно на периода в предишния локдаун и така ще избегнат препоръката да искат сертификати от клиентите.Много от текстовете на написаната прекалено набързо заповед останаха неясни. Сватби все пак могат да се правят с до 15 души, но не е ясно какво става, ако булката е бременна и не може да се ваксинира - ще я допуснат ли на собствената й светба. А ако младоженците са изпратили 200 покани предварително, не е ясно как мероприятието ще се състои, особено ако част от гостите не са ваксинирани. Същото важи и за кръщенетата.

Какво да правят хората с автоимунни заболявания?

В заповедта на здравния министър няма инструкция как трябва да се третират хората с автоимунни заболявания, които не бива да се ваксинират, защото това е в тяхна вреда. "Стандарт" се обърна към лични лекари дали някой им е дал инструкции как да подходят с тези пациенти и се оказа, че към момента няма такива. В противоречащия си текст заповедта на министър Кацаров посочва също, че могат да се посещават без сертификат и офисите на телекомуникационните оператори и застрахователите в моловете. Интересно, ако някой реши да си плати сметката и влезе в мола без сертификат, дали ще бъде придружен от ваксинационен полицай до офиса на оператора, да не би да се промуши и в друг магазин. Междувременно, въпреки обещанията, че плановият прием няма да спира, "Александровска" и "Пирогов" вече отложиха операциите.