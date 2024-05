Само във вестник СТАНДАРТ: "Съседите" накараха света да говори за България

Най-известните критици поставиха павилиона ни в топ 5

Вече близо месец посетителите на 60-ото Биенале на изкуствата във Венеция задължително се отбиват в Българския павилион, разположен в зала "Тициан" - част от Център за култура и изкуства "Дон Орионе Артиджанели".

Ако се питате защо "задължително", отговорът е ласкателен за проекта "Съседите", неговите автори Лилия Топузова, Красимира Буцева и Джулиан Шехирян, куратора Васил Владимиров и комисаря на българското участие д-р Надежда Джакова.

Нашата инсталация не само е забелязана от световната критика, ами авторитетни издания я поставиха сред

най-интересните и забележителни творби

в тазгодишното издание на световния форум за съвременно изкуство.

Инсталацията "Съседите" се вписва в общата тема на Биеналето "Чужденци навсякъде", като разказва историите на жертви на политическо насилие по време на комунизма, които се оказват чужденци в собствената си страна.

Начало на широкия международен отзвук даде Кейт Конъли от британския вестник The Guardian. Преди откриването на Биеналето тя прекара два дена в България и заедно с екипа на "Съседите" обикаля местата, където са били лагерите в Белене и Ловеч. Известната журналистка озаглави статията си "Направи си сам пространства от памет: Признанието на художника към затворниците от българския Гулаг". В нея тя коментира, че инсталацията се приема като отдавна закъснял акт на

съпротива на новото поколение срещу забравата

и подчертава, че Топузова е била само на 10 години при рухването на комунизма, а нейните колеги Красимира Буцева и Джулиан Шехирян не са били родени.

STIR е многократно награждавана глобална медийна къща и кураторска агенция. Нейното издание в разговор с куратора Васил Владимиров, заключава: "Проектът в българския павилион на Биеналето на изкуствата във Венеция кани публиката да навлезе в тревожното пространство, където ще стане свидетел на истински истории за преследване и оцеляване, но също така и на устойчивост и твърд отказ. Въпреки че тези истории са български, те отразяват една брутална реалност, която продължава да властва по целия свят".

Не по-малко ярко е заключението на германския сайт за изкуство berlinartlink - "Интересна е гледната точка на авторите за инсталацията не само като

капсула на времето

която преповтаря обстановката в средностатистическите жилища по време на комунизма, но и събирането на експонатите предизвиква социалната практика, която поставя работата им извън границите на студиото".

Статиите в толкова престижни издания се оказаха само "подгряващи" за българския проект. След официалното откриване на нашия павилион от министъра на културата Найден Тодоров, подкрепено от носителя на "Букър" Георги Господинов, положителните отзиви заваляха.

Лора Къминг, обявена за арт критик на годината от Press Awards, постави българския павилион сред десетте, които непременно трябва да се видят на Биеналето на изкуствата във Венеция. В the Observer & the Guardian тя пише, че "Съседите" са най-деликатният и елегичен израз на една ужасна история. В списание Galerie френският арт критик Каролин Ру нарежда българския павилион на пето място сред шестте най-забележителни адреса от Биеналето на изкуствата във Венеция, които ценителите не бива да пропускат.

Посланието на "Съседите", интелигентната и докосваща трактовка на драстични за човечеството теми, вероятно е причината комисарят на българското участие д-р Надежда Джакова да бъде сред малцината специално поканена от Ватикана да се срещне с Папа Франциск при неговото посещение на най-големия форум за съвременно изкуство. Той е предпочел да разговаря с творци, чийто работи са в изследователското поле на правата на човека.

"Това е огромно признание за България и българския павилион, на който имам честта да съм комисар", споделя д-р Надежда Джакова и допълва: "Съседите" дава изказ на невидимите, анонимните, маргинализираните. Проектът визуализира спомена, придава му плътност, образ и звук, запечатващ се в паметта на зрителя. Нека видим и чуем тези истории, защото авторитарните режими от миналото застрашават и бъдещето ни."

"Изкуството е град-убежище за хуманност. Град, който не се подчинява на правилото на насилието и дискриминацията, за да създаде форми на човешка принадлежност, способни на разпознаване, включително, защита и прегръщане на всеки", бяха думите, с които папа Франциск се обърна към артистите, събрани в църквата "Ла Мадалена" на затвора "Джудека" - естествен декор на павилиона на Ватикана.

Българската инсталация "Съседите" е

разположена в сграда от 1423 г.

бивш манастир. През вековете центърът е бил болница и сиропиталище, а днес е притегателно място за култура. Намира се в един от първите венециански квартали "сестиери" - Дорсодуро, и е много обичано и посещавано място от местните жители и туристите.

България участва за единадесети път във Венецианското биенале, като тази година е за трети пореден път, отбеляза зам.-министърът на културата Амелия Гешева. Тя изтъкна, че това е една устойчива политика за популяризирането на българската култура, започнала през 2019 г.

А международният отзвук и положителните отзиви налагат извода, че проектът ни "Съседите" е най-успешният до този момент от представените от България на световния форум за изкуство. Средният брой посетители за всяко издание е около 800 хиляди.

Законодател на тенденции

Венецианското биенале на изкуствата е един от най-известните и стари форуми, където световното изкуство мери ръст и тенденции пред авторитетно жури. Провежда се на всеки две години почти без прекъсване от 1893 година.

Още през 30-те години проявата е средище на съпътстващи международни фестивали за кино, театър и музика. През 1975 към портфолиото се добавя и Световното биенале по архитектура.

Венецианското биенале играе ключова роля в развитието на съвременното изкуство. Произведенията, представени от участниците и оценявани от международно жури, пишат историята на световното творчество и съществено влияят върху тенденциите.



КОМИСАРЯТ

Д-р Надежда Джакова има над 100 изложби

Д-р Надежда Джакова е изкуствовед и куратор. Завеждащ филиал "Софийски арсенал - Музей за съвременно изкуство" към Националната галерия. В изследователската си дейност набляга на работата с публиките в художествените музеи; на съвременните художествени практики; на арт мениджмънта; съвременната живопис и фотография.

Реализирала е повече от сто изложби. Изнасяла е лекции за съвременно изкуство в България, Германия, Великобритания, Русия и Китай. Член на Международната асоциация на арт критиците AICA.

По всеобщо признание, изборът й за комисар на българското участие във Венецианското биенале на изкуствата до голяма степен предопределя успешното представяне на "Съседите" .



КУРАТОРЪТ

Владимиров е на границата между изкуство и история

Кураторът Васил Владимиров е завършил бакалавърска степен по модерна история и политика в Royal Holloway, University of London и магистратура по политическа социология в London School of Economics and Political Science. Неговата практика като куратор е на границата между изкуството, политиката и историята.

АВТОРИТЕ

Топузова търси изгубената памет

Лилия Топузова е професор по история в Университета на Торонто (University of Toronto). Тя е историк и режисьор, чиято работа е разположена между историята и паметта, особено във връзка с политическото насилие, мълчанието и травмата.

Буцева покорява академични списания

Красимира Буцева е визуален артист, изследовател и писател, живее между София и Лондон. Красимира е старши лектор в Лондонския колеж по комуникации, част от Университета по изкуства в Лондон (University of the Arts London). Трудовете º присъстват както в галерийни пространства, така и в академични списания.

Шехирян събира звук и светлина

Джулиан Шехирян е мултимедиен артист, изследовател и писател, който живее между Филаделфия, САЩ, и София. Той е докторант по история на науката в Принстънския университет (Princeton University). В своята художествена практика Джулиан създава сайт-спесифик и пространствени мултимедийни инсталации чрез артистистични намеси, видео, звук и експериментални технологии.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com