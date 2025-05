Кой уби Брус Лий?

Великата кунг-фу легенда на Холивуд и Хонконг Брус Лий умира внезапно на 20 юли 1973 г. едва на 32-годишна възраст. Конспиративните теории за истинската причина за смъртта му продължават да се въртят с пълна сила дори сега – 52 години по-късно. Много фенове обвиняват сочената за негова тайна любовница Бети Тинг Пей, че му е дала фатална доза болкоуспокояващо лекарство, докато други обвиняват за кончината му алчни бизнес партньори, престъпни банди и дори семейно проклятие.

До днес Лий остава критерият, спрямо който се сравняват всички останали звезди на бойните изкуства – от Джаки Чан до Джет Ли. Неговите филми като „Дракона идва“ (Enter the Dragon) и „Пътят на Дракона“ (Way of the Dragon) продължават да вдъхновяват съвременни майстори на кунг-фу и други перли на Далечния изток.

Смъртта на Лий е обект на противоречиви версии.

Последните месеци на иконата

Два месеца преди смъртта си Брус Лий внезапно е бил приет в болница. Това се случва през май 1973 г., когато той загубва съзнание по време на монтажната работа по филма „Дракона идва“ . Изтощен от световъртежи и главоболие, той е откаран по спешност в Хонконгската баптистка болница в Коулун Тонг.

Диагностициран с мозъчен оток – причинен от натрупване на течност около мозъка, което води до повишено вътречерепно налягане. Тогава лекарите бързо го стабилизират с препарата манитол. След кратък престой в болницата той си тръгва и обществеността се успокоява, че всичко с него е наред. Въпреки, че Лий се оплаквал от епизодично главоболие след изписването си, той поддържал обичайната си строга диета и интензивен режим на тренировки. Но точно същите болежки го съпровождат до самата му смърт на 20 юли 1973 година.

В дома на тайванска актриса

Лий прекарва по-голямата част от последния си ден в усилена работа, в т.ч. дискусии по създаването на „Игра на смъртта“ – незавършеният последен негов филм, в който е представен емблематичният му жълто-черен гащеризон. През по-голямата част от деня той работи заедно с продуцента и бизнес партньор Реймънд Чоу, преди двамата да посетят дома на тайванската актриса Бети Тинг Пей. Тримата преглеждат сценария преди Чоу да отиде на вечеря другаде.

По-късно същата вечер Лий получил главоболие, затова Тинг му дала Екуагезик - обезболяващо, съдържащо аспирин и успокоително, известно като мепробамат. Все още изтощен Лий отишъл да подремне. Когато не слязъл за вечеря по-късно, Тинг се опитала да го събуди, но не успяла. Тя извикала Чоу у дома, но и той не съумял да събуди звездата. След това двамата се обадили на лекар, който се опитал да съживи Лий и след като не могъл го закарали с линейка в болницата „Кралица Елизабет“. Лий бил обявен за мъртъв при пристигането в лечебното заведение.

Аутопсията постановява, че смъртта на Лий се дължи на натрупване на вътречерепна течност, която е причинила подуване на мозъка му с 13% със съответно смъртоносно увеличение на налягането в черепната кутия.

Отровен от ревнива любовница

Чоу, мислейки за репутацията на Лий пуска версията, че царят на бойните изкуства е бил у дома със съпругата си Линда. В рамките на няколко дни хонконгската преса научава, че това не е така, а лъжата на Чоу подхранва слуховете, че Лий сигурно е имал афера с Бети Тинг или, както посочват по-пикантните слухове, всичко се дължи на развратна оргия, подсилена с прием на наркотици.

След като се разпространяват слуховете за връзката на Тинг с Лий, гневни фенове скоро започват да обвиняват тайванската звезда за смъртта му. Именно тя му е дала фаталната доза Екуагезик. Някои твърдят, че двамата са били любовници, но Лий е искал да сложи край на аферата им и в изблик на ревност Тинг си е отмъстила.

„Получавах заплахи, че животът ми е в опасност като отмъщение за Брус“, казва Тинг години по-късно. „Бях само на 26 години и много се страхувах от смъртта по това време“, споделя още тя.

Предозиране с наркотици

Лий е пушел марихуана и се твърди, че това вещество е било открито в стомаха му. Доналд Тиър, съдебният лекар, извършил аутопсията на Лий обаче, отхвърля това като причина за смъртта, заявявайки, че подобно твърдение е едновременно „безотговорно и ирационално“.



Пребил сина на лидер от триадите

Ако Тинг не го е направила сама, твърдят някои, въпреки доказателства, то тя е извършила убийството по поръчка на азиатските банди, наричани триади. Лий е имал история с тях, като се твърди, че е пребил сина на местен лидер на банда в една от многото си улични битки като младеж – вид неприятности, които са го накарали да се премести в САЩ като тийнейджър.

Една конспиративна теория твърди, че тъй като Лий отказал да плати на хонконгските триади за защита на снимачната площадка, те са наредили убийството му. Други пък твърдят, че всъщност банди от континентален Китай са искали да се отърват от Брус Лий. Филмите на кантонската звезда заплашвали доминацията на филмите на езика мандарин и, страхувайки се за инвестициите си, те се опитали да убият Лий.

Алчният бизнес партньор

Друг, който иска да защити парите си, е Реймънд Чоу, който също става обект на разследване за смъртта на звездата. Чоу и Лий са бизнес партньори, съоснователи на Concord Production Inc, филмовата компания, която продуцира филмите на Лий „Пътят на дракона“, „Дракона идва“ и „Игра на смъртта“ .

Въпреки тези работни успехи, личните отношения между двамата са смятани за по-напрегнати. Тези, които се съмняваха в официалната присъда, се чудят дали Чоу не е уволнил Лий, за да попречи на звездния си партньор да го напусне заради огромните възможности, очакващи го в Америка.

Не само това, но с отсъствието на Лий Чоу получава пълен контрол над Concord, притежавайки правата върху може би най-известните филми на звездата. След смъртта на легендата истерясали теоретици на конспирациите твърдят, че Чоу може да се е възползвал от посмъртната слава на Лий, за да продава филмите си на международен пазар, жаден за повече екшън с бойни изкуства.

Поразен от удари

Една от най-фантастичните теории е убеждението, че Лий е бил убит от клика китайски майстори на кунг-фу, разярени от факта, че той е преподавал на чужденци древни местни техники. Именно този проблем води до печално известната лична битка на Лий с Уонг Джак-ман, който се обзалага, че ако той спечели, Лий ще трябва да спре да преподава на американски студенти.

Мистерия обгръща изхода от битката, но независимо от обстоятелствата и резултата от нея, Лий продължава да обучава некитайски ученици. Някои казват, че това е разгневило други майстори. Според статия в списанието за бойни изкуства „Черен колан“ (Black Belt) Лий умира, защото е бил поразен от смъртоносната техника, известна като „докосването на смъртта“, залагаща на удари по ключови точки на тялото, водещи до забавена смърт на противника.

Бил ли е прокълнат

Може би най-големия спор се води по убеждението, че семейно проклятие е причина за смъртта на легендата. Привържениците на тази теория посочват факта, че родителите на Лий са загубили син преди раждането на Брус. Вярвайки, че проклятието засяга мъжете в семейството, се твърди, че това е причината бащата и майката да наричат ​​Брус „малкия феникс“ у дома - прякор, традиционно използван за момичета.

Ефектът от това проклятие се използва и за обяснение на злощастната смърт на сина на Брус, Брандън Лий, на 28-годишна възраст, по време на снимките на „Гарванът“. Не било просто зловещо съвпадение, че Брандън е случайно прострелян на снимачната площадка по същия начин, по който героят на Брус е прострелян по време на снимките на „Игра на смъртта“. Разбира се, тази теория игнорира факта, че по-големият брат на Брус, Питър, е живял до 69 години, докато по-малкият му брат Робърт е все още жив.

Легендата не умира

В крайна сметка, въпреки тези многобройни неоснователни конспирации, Лий си остава икона на киното и бойните изкуства. Конспиративните теории не са помрачили личната му привлекателност, физическите му умения или магията на филмите му, или дори донякъде необичайната му репутация на модна икона.

Съпругата му Линда го е казала най-добре: „След толкова много години хората все още се чудят как е починал Брус. Аз предпочитам да си спомням как е живял...“

ВИЖ ОЩЕ: Кармата на Драконите

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com