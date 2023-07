FURIA Esports получи най-престижната награда за електронни спортове в Латинска Америка

FURIA Esports е основан през 2017 г. и бързо се превърна в световна сензация на сцената на електронните спортове. Достигайки до полуфиналите на IEM Rio Major 2022, отборът надмина всички очаквания. Това е най-добрият резултат на организацията на шампионат досега. Състезавайки се в Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, League of Legends, Valorant, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends и Super Smash Bros, и други състезания, FURIA получи „Prêmio eSports Brasil“ – най-престижната награда за електронни спортове в Латинска Америка – за най-добрата организация за електронни спортове през 2020 г. и 2021 г.

С впечатляващ състав от над 10 отбора, включващ повече от 80 професионални спортисти и подкрепен от над 215 отдадени служители, включително и един изцяло женски CS:GO отбор, организацията продължава да пробива до нови позиции и достижения.

Към днешна дата FURIA има пет съоръжения с игрални офиси в Сао Пауло (Бразилия), Лос Анджелис (Калифорния) и Бока Ратон (Флорида), тренировъчен център в Мелиеха, Малта за отбори на FURIA, състезаващи се в Европа, както и магазин за изживявания в Уинууд (Флорида).

Екипите на Академията и напредничавото обучение спомагат за откриването на нови таланти и култивирането на утрешните звезди на електронните спортове. Подходът на организацията към развитието на таланти доведе до безпрецедентни рекорди, привличайки 8,2 милиона зрители от цял свят през 2022 г.

Със силно дигитално присъствие и огромен брой последователи в социалните мрежи, особено на млади и динамични хора, предимно във възрастовата група 25-34 години, FURIA се доказа като трендов модел във взаимодействието с феновете на електронните спортове. Например, по време на Rio Major 2022 и IEM Rio 2023, FURIA организира своето събитие „Casa FURIA“, на което присъстваха 1000 души, акцентиращо върху богатството на бразилската култура с директни излъчвания и различни музикални изпълнения всеки ден.

По-рано този месец беше обявено, че AGON by AOC – една от водещите световни марки за гейминг монитори и пълна екосистема от геймърски аксесоари, разширява спонсорството си с FURIA Esports. Това сътрудничество, което започна на местно ниво в Сао Пауло още със създаването на организацията, сега става глобално, отразявайки динамичния растеж и нарастващата популярност на FURIA. Разширеното споразумение за спонсорство означава, че AGON by AOC ще оборудва всички отбори и играчи на събитията за електронни спортове на FURIA със своите монитори за състезателни игри от сериите AGON и AGON PRO, заедно с най-съвременните периферни устройства на AOC Gaming. Тези устройства обещават бързо време за реакция, висока честота на опресняване и ергономичност. На свой ред, прозренията на състезателите по време на игрите ще помогнат на инженерните екипи от AGON by AOC да развият и подобрят още повече гейминг оборудването на компанията.