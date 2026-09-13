Радев с трогателни думи за червената фланелка и Петър Жеков
Президентът откроява десетките отличия на Жеков, сред които и „Златната обувка“
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Президентът откроява десетките отличия на Жеков, сред които и „Златната обувка“
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