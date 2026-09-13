Експерт коментира ще важат ли заповедите на Петков като министър
Не може въз основа на тълкувателното решение от КС да отпаднат всички актове, ако е бил с двойно гражданство, каза доц. Киселова
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Не може въз основа на тълкувателното решение от КС да отпаднат всички актове, ако е бил с двойно гражданство, каза доц. Киселова
Без ограничения за бизнеса
От документите става ясно, че всички въведени противоепидемични мерки остават в сила.
Политическите кабинети се превърнаха в една високоплатена временна заетост, заяви Мая Манолова пред БНР. "Да си назначиш 10 съветника за 2 месеца е...