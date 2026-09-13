Мария Габриел се появи. Важен пост
Ключово съобщение от ГЕРБ
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Ключово съобщение от ГЕРБ
ДПС не би подкрепило нито един партийно коалиционен кабинет, заяви той
Да има повече Европа в България и България в Европа
Не трябва да си затваряме очите пред неистовото желание на левицата за реванш Румен Христов, зам.-председател на СДС - РБ обяви, че ще има собствен...
Общински съвет - Благоевград вече има и заместник-председатели. Шест бяха кандидатите за четирите места, които трябваше да се гласуват днес от 41-член...
Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП – Мария Габриел, беше преизбрана...
България има да изразходва 9 млрд. лв. от стария програмен период, а от новия на страната ни се полагат за 7 години 32 млрд. лева. Това заяви по Нова...
София. Новото Народно събрание избра 8 заместник-председатели на новоизбрания председател Цецка Цачева. По един зам.-председател бе издигнат от всяка...
София. Изпълнителното бюро предложи нашата кандидатура за зам.-председател на Народното събрание да бъде Янаки Стоилов. Това заяви говорителят на Изпъ...
София. Мая Манолова остава заместник на председателя на парламента Михаил Миков. Народното събрание отхвърли искането на ГЕРБ за освобождаване й. За...
София. „Никой не ме е питал, преди номинацията разбрах. Нямах време да реагирам”, каза шеговито кметът на Бургас Димитър Николов в предаването "Тази н...