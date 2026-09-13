Порожанов поискал оставка на Мизова от Борисов
Зам.-шефката на "Земеделие" искала да помогне на къщата за гости в Юндола, но забравила да изтрие телефона си от сайта
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Зам.-шефката на "Земеделие" искала да помогне на къщата за гости в Юндола, но забравила да изтрие телефона си от сайта
Велинград. Вероятно 4 – 5 нови писти ще бъдат отворени в курорта Юндола край Велинград, съобщи кметът на село Юндола Мехмед Местан, цитиран от „Фокус"...
Благоевград. От 1 ноември ще има денонощни дежурства на опорните пунктове при проходите Предел, Папаз чаир и Юндола. Целта е обезпечаване на пътищата...