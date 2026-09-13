Двама нови зам.-директори в ЮЗДП
Директорът на Югозападното държавно предприятие в Благоевград – Дамян Дамянов, издаде заповед за назначаването на двама свои заместници. Наскоро той с...
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Директорът на Югозападното държавно предприятие в Благоевград – Дамян Дамянов, издаде заповед за назначаването на двама свои заместници. Наскоро той с...
Югозападното държавно предприятие поде борба с организираните групи, които бракониерстват в българските гори. Най-страшно е положението в Държавните г...
Благоевград. Запазване на социалните придобивки и подобряване на условията на работа на заетите в Югозападното държавно предприятие – Благоевград. За...