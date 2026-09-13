Всичко за Югозападното Държавно Предприятие

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ЮЗДП на война с бракониерите

ЮЗДП на война с бракониерите

Югозападното държавно предприятие поде борба с организираните групи, които бракониерстват в българските гори. Най-страшно е положението в Държавните г...

10 март | 9:20
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