Всичко за Ямато

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Ураганът "Ямато" отвя НДК

Ураганът "Ямато" отвя НДК

Петото гостуване на "Ямато" отново премина като ураган през НДК преди вечер. Новото им шоу "По пътя" гръмотевично разтърси Зала 1 и спечели нови и нов...

29 октомври | 18:40
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Стихията "Ямато" помита НДК

Стихията "Ямато" помита НДК

Феноменалните японски барабанисти ще спрат дъха на публиката на 28 октомври Стихията "Ямато" отново ще помете скуката и протокола в арт афиша на Софи...

14 октомври | 18:25
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Ямато идват в София

Ямато идват в София

Майсторите на бързия бийт "Ямато" ще представят новия си спектакъл "На път" и в България. Това ще се случи в рамките на световното им турне, с което о...

25 юли | 17:10
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