Звездите от "Ямато" готвят ориз в София
Двама от виртуозите на "Ямато" сготвиха вчера онигири от ориз
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Двама от виртуозите на "Ямато" сготвиха вчера онигири от ориз
Прочутите барабанисти забиват в ритъма на сърцето на 24 октомври в зала 1 Прочутите японци от "Ямато" са включили и България в световното си турне, з...
Петото гостуване на "Ямато" отново премина като ураган през НДК преди вечер. Новото им шоу "По пътя" гръмотевично разтърси Зала 1 и спечели нови и нов...
Феноменалните японски барабанисти ще спрат дъха на публиката на 28 октомври Стихията "Ямато" отново ще помете скуката и протокола в арт афиша на Софи...
Майсторите на бързия бийт "Ямато" ще представят новия си спектакъл "На път" и в България. Това ще се случи в рамките на световното им турне, с което о...